Confirmen la segona mort per coronavirus a la província de Girona

Una imatge del laboratori del Trueta on es fan les proves del coronavirus · ICS

Salut va confirmar ahir la segona mort per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona. Es tracta d'una dona de 94 anys amb patologies prèvies. Amb aquest cas ja són dues les persones que han mort a causa del Covid-19, la primera defunció va tenir lloc dimarts, quan un home de 79 anys va morir, també amb patologies prèvies. Segons va informar el Departament de Salut, ahir es van confirmar 47 casos nous i la xifra total d'afectats ja s'eleva a 181. Tretze d'aquests casos estan en estat greu i 47 són professionals sanitaris, sis més que dimecres.

Cinc dels nous casos els va confirmar l'hospital d'Olot, de manera que la xifra total d'afectats a la capital de la Garrotxa són vuit. La majoria dels afectats són professionals sanitaris del centre. Tal com indica el protocol, l'hospital ha contactat amb totes les persones que han coincidit en els torns de treball de les persones que han donat positiu.

Sis casos a l'hospital de Palamós

D'altra banda, l'hospital de Palamós va confirmar sis casos de coronavirus des de la setmana passada fins ahir. D'aquests, tres estan ingressats al centre, concretament dos pacients i un professional sanitari, segons fonts de l'hospital.

D'altra banda, també van confirmar que tres sanitaris més han donat positiu de Covid-19 però es troben en aïllament domiciliari o en altres centres. Com a conseqüència, hi ha un total de 61 sanitaris aïllats.

A més, el centre també està aplicant les mesures establertes pel Departament de Salut. D'aquesta manera, davant la situació actual, les obres del centre s'han aturat atès que les mesures de seguretat necessàries que s'havien pres per continuar, era difícil garantir-les. El centre disposa d'equipaments de protecció individual necessaris però amb una previsió «molt ajustada». És per això que també obren una línia col·laborativa per rebre més subministrament.

Abans d'ahir es va confirmar el primer cas de coronavirus a l'hospital de Campdevànol. Es tracta d'un professional sanitari que treballa al centre però que viu fora de la comarca del Ripollès i, amb molta probabilitat, es tracta d'un cas importat. A l'hospital de Blanes ahir van ingressar tres persones noves i amb aquestes ja n'hi ha un total de sis. Entre Blanes i Calella hi ha vuit professionals que han donat positiu a la prova. Finalment, la Clínica Girona va informar sobre tres casos positius.

De moment, es té coneixement que els hospitals Santa Caterina, Trueta, de Palamós, Olot i Campdevànol tenen professionals sanitaris afectats pel Covid-19. El president de la secció jove del Col·legi de Metges de Girona, Pau Vilardell, va assegurar que el nombre de personal afectat al Trueta –on fa l'últim any de residència– va «en augment». «És per això que s'estan prenent mesures i cada equip treballa amb la meitat de personal, d'aquesta manera si algú es contagia no afectarà tota l'àrea i es podrà fer relleu amb els professionals que resten a casa», va explicar Vilardell, qui va admetre que «estem treballant moltes més hores, però almenys l'activitat ha baixat en la majoria d'àrees».

3.270 casos a Catalunya

Salut vaa registrar ahir 27 morts i 568 casos positius de coronavirus nous, per la qual cosa la xifra total ascendeix a 3.270 afectats i 82 morts, totes amb patologies prèvies.El departament va informar en un comunicat que fins ara han donat 82 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb Covid-19.Respecte al total d'afectats a Catalunya, 98 es troben en estat greu i 384 són professionals sanitaris del sistema de salut



