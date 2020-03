Continuen les sancions a moltes persones que trenquen el confinament a les comarques de Girona.



Les policies locals i els Mossos d'Esquadra segueixen aixecant moltes actes perquè la gent no respecta les restriccions de l'estat d'alarma.



Les excuses amb les quals es troben els agents són de tota mena i n'hi ha que arriben ja al ridícul. Per exemple, hi ha persones que els diuen: "ja estava tip d'estar a casa, havia de sortir" o "anava a veure la meva parella que viu fora".



La policia però és contundent i segueix aplicant les sancions per evitar que amb l'actitud d'aquesta gent es pugui propagar el coronavirus.



De fet, des d'avui i tot el cap de setmana, encara s'esmerçaran més esforços per part dels cossos policials perquè es vol evitar el moviment de gent, sobretot a les carreteres, a les segones residències.



En xifres, es pot veure com les actes que aixequen els Mossos d'Esquadra no paren de pujar a la Regió Policial de Girona. En poc més de 24 hores han interposat 239 denúncies i tres a establiments. La xifra més alta dels últims dies a la província.





Hi ha un cas destacat dels tancaments de locals, un propietari s'ha emportat dues denúncies a Argelaguer.



Es tracta d'un home que té una carnisseria i un bar que es comuniquen. Segons els Mossos, feia passar als clients per una porta interior i així accedien al bar que des de fora semblava tancat. Per tant, feia les dues activitats tot i l'estat d'alarma.





Denunciem el propietari d'una carnisseria d'Argelaguer amb un bar al costat. Feia passar als clients per una porta interior i així accedien al bar que des de fora semblava tancat. No és per la multa, és per la seguretat de tots #quedatacasa pic.twitter.com/367sELW71z — Mossos (@mossos) March 20, 2020

Actuacions ??policials 19.03

?? 28 controls

??276 vehicles aturats

???????????23 denúncies a persones pel No confinament



?? Respecta les mesures establertes, #quedatacasa

?? El teu compromís és clau #somresponsables pic.twitter.com/o6w9xLp3fj — Platja d'Aro Policia (@platjaropolicia) March 20, 2020

??Recordem que els desplaçaments a la 2a residència ?? no estan permesos?. Seguim insistint en el confinament i recordant que la mobilitat està restringida. Reforçarem els controls ?? perquè no hi hagi desplaçaments a les 2a residència i les sancions van de 600-3000€?? pic.twitter.com/0TiTchX9pW — Ajuntament Vidreres (@ajvidreres) March 20, 2020

Les policies locals també segueixen fent molts controls tant de vehicles com de persones als municipis gironins. En aquestes últimes hores de moment no ha transcendit cap: ja n'hi ha quatre des de l'inici de l'Estat d'alarma a la provínciaA les localitats costaneres s'està fent molta pressió per evitar el moviment de gent sobretot en zones com les platges, passejos, entre altres.des de l'inici de l'estat d'alarma, la policia local ha hagut d'interposar 65 denúncies. Destaquen que 34 són d'ahir. Aquest dijous, els agents van realitzar el control de 276 vehicles que es movien per la població. S'ha de dir que totes les denúncies són per saltar-se el confinament.Darrere de cada sanció hi pot haver una història i a Platja d'Aro hi ha un cas destacat. El d'un home que es va aturar quan conduïa un cotxe i en demanar-li el permís de conduir per identificar-se va dir que no el portava. La sorpresa va venir quan els agents locals van comprovar la seva identitat. Aquest home tenia el permís de carnet retirat i tampoc tenia assegurança. Per tot això, va quedar denunciat no només perTambé s'han trobat amb almenysa passar l'endemà de fugir del centre de menors on estaven vivint. Els quatre han acabat denunciats per saltar-se el confinament i retornats.Un altre municipi costaner, el de, els agents locals també s'han trobat amb actituds sancionables. Només ahir van haver d'aixecar sis actes, a persones que no s'havien quedat a casa i rondaven pels carrers., des del dimarts, quan es varen iniciar els controls exhaustius, la Policia Local de Palamós ha fet un total de 243 controls a persones que transitaven pel carrer de les quals nou han acabat amb denúncia. Els agents de la Policia Local també han controlat 400 vehicles i no s'ha denuncait a ningú. Pel que fa a establiments que han obert malgrat la prohibició, n'han hagut de tancar dos.en les últimes hores no s'ha hagut de denunciar a ningú, però això sí, la policia local es manté amatent i fa molts controls per la població.La Policia Local deper la seva banda, ja porta 20 sancions. La més destacada és la d'un home que es va saltar el confinament i a més, tenia símptomes comptabiles amb el coronavirus. En aquest cos municipal a més, s'ha realitzat una campanya informativa que ha conclós amb 2.000 avisos a la poblacó. Des d'ahir, els agents locals estan endurint la campanya amb les sancions.fins ahir ja s'havien interposat 22 sancions. També es va detenir fa dos dies a un home que es va encarar als agents de la Policia Local i en va agredir un.A la capital de l'Alt Empordà, la Guàrdia Urbana deno para de fer controls per la ciutat. Només ahir va identificar 274 persones, va controlar 167 vehicles. Aquests van acabar amb 50 denúncies per no confinar-se a casa.A pobles de la costa com Cadaqués o el Port de la Selva també s'han trobat amb persones que es mou en vaixell pel Cap de Creus i per tant, no s'estan a casa com marca el decret d'alarma.Mentre que a, els agents locals en tot el període han hagut d'aixecar quatre actes.A la localitat fronterera de, els agents de la Policia Local també han hagut d'imposar algunes sancions. Des de principi de l'aplicació de l'estat d'alarma han hagut de realitzar 47 avisos i 25 sancions, a gent que no restava a casa.A la comarca de la Selva, les policies locals també van de bòlit per vetllar per l'estat d'alarma. A, només ahir van aixecar 40 actes per incompliment del confinament., els policies van tornar a treure el dron i van continuar interposant sancions.Mentre que a la capital de la Selva, ahir els agents de la Policia Local deva sancionar un home que tranquil·lament havia sortit a córrer. Els va dir als policies, que no sabia que no ho podia fer., ahir es van interposar les primeres sancions. Va ser durant un control de la Policia Local al centre del poble. Els agents es van trobar amb un cotxe on anaven quatre persones -una família amb dos fills menors d'edat-. Van acabar denunciats per saltar-se el confinament., des de l'inici de l'estat d'alarma, s'han sancionat quatre persones per part de la Guàrdia Municipal.Al Gironès, a Salt ja porten 117 denúncies a persones que s'han saltat el confinament.han interposat set sancions a persones que s'havien saltat el confinament. La Policia Local en aquest poble no ha hagut de fer tancar cap local., la Policia Municipal ha sancionat 32 persones que no feien cas a l'estat d'alerta i ha imposat nou sancions a establiments des de l'inici del període. Les sancions a establiments són del cap de setmana i en la major part han estat imposades a bars. Es tracta d'establiments que en els primers dies de l'estat d'alerta no van estar al cas i van mantenir les portes obertes. Ara, segons fonts de l'Ajuntament, està tot tancat.Durant el cap de setmana, la policia es va limitar a informar les persones i a partir del dilluns, van començar a posar sancions. N'hi ha per córrer per la zona del carril-bici o pel volcà Montsacopa. També n'hi ha per portar a passejar pel mig d'Olot la família entera, home, dona, mainada i mascotes. La major part de la gent ha acceptat les sancions però n'hi ha hagut que no però no hi ha hagut detencions. A hores, d'ara sembla que tothom respecta l'estat d'alerta.Apart de sancionar la Policia Municipal s'ha trobat en el paper de mediador en casos puntuals de diferències veïnals provocats pel confinament. Fonts de l'Ajuntament, han atribuït les diferències a la tensió provocada pel confinament. L'alcalde, Josep Berga, ha fet una crida a la col·laboració ciutadana., continuen sense imposar sancions i per ara, la Policia Municipal només informa. Sí que és veritat que han hagut d'avisar alguna persona que corria o es passejava, però la major part dels veïns segueixen les indicacions de l'estat d'alerta. No hi ha aglomeracions i tot es fa en ordre. Fonts de l'Ajuntament han exposat que els veïns són conscients de l'emergència i del fet que només hi ha un positiu de coranavirus al Ripollès. Es tracta d'un sanitari de l'Hospital de Campdevànol però no viu al Ripollès només hi treballa. El sanitari en positiu viu a Vic.