Es doblen els positius per coronavirus a la Garrotxa

Els positius a la Garrotxa s'han duplicat. En total a la comarca hi ha 17 casos de coronavirus. l'Hospital d'Olot ha comunicat que han confirmat nou positius que se sumen als 8 que hi havia el dijous, dia 19 de març. Vuit dels afectats són personal sanitari. De la resta se sap que hi ha una dona de 60 anys que va donar positiu el 17 de març i una noia que va donar positiu el 16 de març.

Ahir, l'Hospital va habilitar una unitat d'hospitalització per dedicar-la exclusivament a l'atenció de les persones afectades pel coronavirus. També va aplicar la prohibició de visitar les unitats 1, 2 i 3 del centre.

Les urgències hospitalàries normals s'han reduït més de la meitat en les últimes hores i segons l'hospital la població segueix les indicacions de les autoritats sanitàries