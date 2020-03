La Generalitat fa una crida a quedar-se a casa i no desplaçar-se a segones residències el cap de setmana.



Respectar l'estat d'alarma i confinar-se és essencial per evitar més contagis de coronavirus.



Per aquest motiu, des dels diversos departaments de la Generalitat es reclama civisme i es recorda que és un tema de "responsabilitat col·lectiva".





? Hi ha controls arreu del territori. Si tens previst saltar-te l'ordre de confinament per anar a segona residència: NO ho facis #quedatacasa ?https://t.co/r0Jdsd3yf5 pic.twitter.com/130kCLN71J — Mossos (@mossos) March 20, 2020

?? INFORMACIÓ D'INTERÉS ?

?? Segones residències

?

?? Respecta les mesures establertes, #quedatacasa

?? El teu compromís és clau #somresponsables pic.twitter.com/qaTLppqzh2 — Platja d'Aro Policia (@platjaropolicia) March 20, 2020

Caiguda del trànsit

#Bondia Avui és divendres però és com qualsevol dels darrers dies pel que fa a la necessitat de no desplaçar-se. NO FACIS DESPLAÇAMENTS A SEGONES RESIDÈNCIES o desplaçaments d'oci. #joemquedoacasa #quedatacasa #JoActuo #COVID19 — Protecció civil (@emergenciescat) March 20, 2020

Quan dic que les mesures del Real Decreto no serveixen per fer un confinament efectiu ho faig en base als controls que hem establert a @elportdelaselva en motiu del #COVID19. Cada dia arriben a fer feines no essencials gairebé 100 persones d'una trentena de municipis diferents. pic.twitter.com/xCFGc91bme — Josep Maria Cervera? (@Josepmcervera) March 18, 2020

Des d'avui i durant el cap de setmana, es recorda a la ciutadania que no s'han de desplaçar, només en els casos permesos per l'estat d'alarma.Per evitar que la gent surti de casa, a partir d'avui els Mossos d'Esquadraper la província i també, que les policies locals siguin més estrictes davant d'aquestes actituds que pretenen trencar el confinament.De fet, la policia catalana és contundent i demana que la gent es quedi a casa. Amb tot, no els tremolarà el pols, asseguren, amb les persones que circulin per les carreteres i no acreditin cap dels motius previstos en el Real Decret d'Estat d'Alarma, ja que seran denunciades. I, a mésaixecaran acta també per aquest fet. Les sancions per infringir aquestes mesures oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros.Agents de les Àrees Regionals de Trànsit i les Àrees Regionals de Recursos Operatius s'encarregaran de dur a terme aquests punts de controlLes activitats a l'aire lliure, passejar, fer esport, anar en bicicleta o córrer estan prohibides. Els Mossos i les policies locals també treballaran per garantir que ningú se salti les mesures legals vigents i denunciaran aquelles persones que no les compleixin.La Policia Local de Castell - Platja d'Aro recorda a la gent que no vagi al municipi si hi té segona residència:Durant els últims dies el trànsit ha caigut en picat a lesperò des del Servei Català de Trànsit demana que la gent sigui cívica i no marxi de cap de setmana.També s'ha notat en el transport públic, estacions de tren gairebé buides o autobusos amb molt poca gent, s'han convertit en la tònica de la majoria de poblacions gironines.recorda que són dies de quedar-se a casa i no fer com altres divendres, que molta gent agafa el cotxe per pujar a la Costa Brava o al Pirineu gironí:Un dels alcaldes que ha estat més crític amb aquestes actituds i que ho fa públic a les xarxes socials és el delva denunciar la "invasió" de gent de segones residències durant el cap de setmana i a principis, que havien anat a la població a passar els dies o bé, alguns per teletreballar.Ahir també es mostrava crític amb els desplaçaments d'empreses a la població, que desenvolupen, segons la seva opinió feies que no són de primera necessitat