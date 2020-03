L'Hospital de Palamós registra onze casos més i el total s'eleva a disset

L'Hospital de Palamós triplica el nombre de casos positius de coronavirus en un dia. Si ahir n'hi havia sis de confirmats, avui ja en són disset en total, onze més.

Segons fonts dels Serveis Integrals del Baix Empordà, hi ha deu pacients amb coronavirus, dos més que ahir. Quatre d'aquests estan ingressats a l'Hospital de Palamós i sis estan en un altre centre o al seu domicili. D'altra banda, set dels afectats són sanitaris i un d'ells està ingressat al centre. Com a conseqüència, hi ha 58 sanitaris aïllats.

Hi ha catorze pacients ingressats en aïllament a l'espera dels resultats de la prova.