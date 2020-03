Màxims esforços per blindar les residències de gent gran

Les residències per a gent gran de les comarques gironines viuen el confinament en màxima alerta, després que el coronavirus hagi aconseguit esmunyir-se de forma implacable dins d'alguns centres del país, amb brots que s'han saldat almenys amb 6 vides a Capellades (Igualada), 19 a Madrid, 14 a Ciudad Real i 9 a un centre de Vitòria. Tot i que ja van començar amb mesures abans que es decretés l'estat d'alarma –suspensió de centres de dia, control dels accessos i protocols d'higiene–, el confinament ha implicat l'anul·lació total de totes les visites externes i familiars, així com tota una reorganització del funcionament dels centres.

«Hem hagut d'adaptar els espais comuns, sales i menjadors perquè es poguessin mantenir les distàncies de seguretat; hem habilitat l'espai amb taules més separades», va explicar, ahir, Ingrid Gelabert, directora tècnica en funcions de la Residència Geriàtrica Sant Josep, a Cassà de la Selva. Les distàncies de seguretat també han implicat fer grups més reduïts per a les activitats, uns canvis que també s'han aplicat altres residències, com Fundació Gent Gran de Palafrugell.

A més, l'amenaça del Covid-19 també es fa evident per les mascaretes i guants que porten tots els treballadors. «Ara, en aquests moments només està treballant el personal que és absolutament imprescindible d'atenció directa, per poder garantir la qualitat de vida als usuaris –va assenyalar Gelabert–, les persones de recepció ja no entren i tampoc deixem entrar els proveïdors que porten el menjar per l'equip de cuina». En aquest sentit, es manté el personal d'infermeria, tècnics d'atenció sociosanitària, equip de cuina, neteja i bugaderia. Pel que fa a la resta de professionals, o bé fan teletreball (psicòloga, administració i direcció) o bé, si no és possible, se'ls acumula en una borsa d'hores recuperable.

«I si ha d'entrar algú, registrem entrades i sortides perquè en cas que algú doni positiu, poder tenir la traçabilitat de qui hagi estat al recinte», apunta. Com que el coronavirus pot contagiar-se pel contacte amb roba infectada, en comptes de rentar-se cadascú l'uniforme a casa, es renten a la bugaderia del centre, i així eviten que la roba pugui contaminar-se fora del recinte.

Videotrucades i xarxes socials

El confinament ha empès moltes residències a treure-li més suc a les xarxes socials i a les eines tecnològiques per mantenir el contacte amb l'exterior. «Tant familiars com usuaris es troben molt a faltar, sobretot els que tenien moltes visites, però el personal s'ha bolcat d'una manera increïble i el que ens hem proposat és que, des que va començar el confinament, cada dia anem penjant fotos i vídeos al Facebook de la residència perquè les famílies ens sentin a prop», destaca Gelabert. Conxita, una de les usuàries, va emportar-se «una alegria» en saber que la seva neta, que viu a Brussel·les, l'havia vista fent activitats gràcies a aquests vídeos i fotos penjats.

Una iniciativa que també estan estudiant des de la Fundació Gent Gran Palafrugell. «Estem plantejant fer un vídeo i penjar-lo a la nostra xarxa social, però no tothom té consentiment per cedir imatges», va matisar el seu director, Cesc Magan. Fins ara, estan utilitzant «majoritàriament el telèfon» com a via de comunicació.

A la residència Les Oliveres de Sant Gregori, per la seva banda, també utilitzen el recurs de la videotrucada per parlar amb les famílies, una eina que ja solen utilitzar per aquells familiars que viuen lluny i que ara han hagut d'estendre a tothom.

Nova ordre encara més «estricta»

Si bé ja s'han extremat les mesures, el Govern espanyol està ultimant una nova ordre per actuar «de manera molt estricta» a les residències per a gent gran, segons va avançar ahir el director del Centre d'Alertes i Emergències, Fernando Simón.

El vicepresident segon de l'executiu, Pablo Iglesias, va anunciar que part dels 300 milions que es destinaran als Serveis Socials ani-