Fer passar cabra per gos per eludir el confinament

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de la província continuen efectuant els controls per garantir el compliment de les restriccions decretades per l'estat d'alarma. Ahir es va produir de nou un degoteig de sancions a la demarcació, a persones que havien sortit al carrer quan no tenien permès fer-ho. En 24 hores, els Mossos d'Esquadra van denunciar un total de 174 persones que havien sortit al carrer quan no ho haurien d'haver fet. També vn aixecar acta a un local i també van tancar un establiment, informen des del cos.

Per tal d'esquivar les sancions per incomplir el confinament, alguns ciutadans s'empesquen tot tipus de picaresques. La més sonada, ahir, va acabar amb els Mossos sancionant un home a Palafrugell que passejava una suposada «mascota»: una cabra.

L'home va argumentar que era el seu animal de companyia, però els agents no van dubtar a imposar-li una sanció per haver sortit al carrer i saltar-se el confinament. Els Mossos van fer pública aquesta conducta a les xarxes socials i insisteixen que els ciutadans han de quedar-se a casa i mantenir la quarantena. Aquesta sanció forma part de les 174 que es van imposar ahir. A tot Catalunya, el cos va aixecar 1.329 actes en poc més de 24 hores.

De la seva banda, les policies locals continuen sancionant i critiquen, informa l'agència ACN, que hi hagi ciutadans que es prenen massa a la lleugera el confinament. En aquesta línia, el cap de l'associació que agrupa les policies locals, l'inspector David Puertas, explica que a Palafrugell, on dirigeix la Policia Local, s'han arribat trobar amb un home que es passejava pel carrer tot i tenir la baixa per ser un possible cas de Covid-19.

Les sancions per municipis

A Girona, l'alcaldessa Marta Madrenas va explicar ahir que la policia intensificarà els controls contra els qui se salten l'estat d'alarma i que controlaran que als cotxes tan sols hi vagi el conductor. En dos dies, s'han imposat entre Policia Municipal i Mossos d'Esquadra fins a 173 sancions a vianants que no complien el confinament.

En el cas d'Olot, la Policia Municipal ja ha aixecat 25 actes a ciutadans i nou a locals que incomplien el confinament. A banda d'això, els agents han intensificat els controls al carrer.

A Banyoles, la Policia Local va obrir ahir sis expedients sancionadors més a ciutadans que incomplien l'ordre de confinament. Des que es va decretar l'estat d'alarma a Espanya, el cos municipal ha obert 22 expedients sancionadors.

L'alcalde, Miquel Noguer, assegura que s'han detectat «persones que, aprofitant l'excusa de sortir per treure la seva mascota, aprofiten per fer la volta a l'Estany i això no pot ser».

A Lloret de Mar, des de l'inici de l'ordre de confinament, s'han posat ja un centenar de sancions. També han estat detingudes dues persones, entre elles un lladre que va accedir a un establiment i a qui els agents també van acusar de saltar-se el confinament. L'altra persona va ser arrestada per desobeir l'estat d'alarma i passejar pel carrer.

A Castell-Platja d'Aro, dimecres, la policia va arribar a denunciar 36 persones per no estar confinades i va aturar 136 vehicles en diversos controls. A Figueres també es van aixecar actes i la Guàrdia Urbana manté els controls habituals. S'han identificar 342 persones, 229 vehicles i s'han denunciat 26 persones.