El periple d'un grup de figuerencs per tornar del Marroc

El tancament de fronteres decretat al Marroc ha convertit la tornada a Espanya de molts turistes en una cursa a contrarellotge. Un grup de quatre amics de Figueres en van ser alguns dels afectats. L'aventura de Zahir i els seus amics va durar dos dies fins que dimarts a les onze de la nit van poder arribar a l'Alt Empordà.

Quan a Espanya es va decretar l'estat d'alarma, la colla de quatre amics es trobava al Sàhara. Les companyies aèries van cancel·lar vols a Espanya i no els va quedar cap més opció que tornar per terra, tal com explica Zahir. Es van desplaçar fins a Marràqueix i allà van començar a estudiar altres itineraris. «Havíem de sortir el més aviat possible del país», relata. De Marràqueix van viatjar fins a Tànger amb un tren que feia parada a Casablanca i, des de Tànger, van creuar la frontera fins a Ceuta en un taxi. Allà, l'única sortida era agafar un vaixell que els portés fins la península.

«Moltes persones,espanyoles o no, van tenir molts problemes a la frontera per poder tornar a casa seva», destaca Zahir, que recorda com un dels responsables del ferry fins i tot oferia passatges gratuïts als turistes. El vaixell va arribar a Algesires i, després de passar la nit a la ciutat fronterera , van llogar un cotxe per arribar fins a Figueres. Més de deu hores després i passats dos dies des de l'inici de l'aventura aconseguien ser a casa. Per fi.