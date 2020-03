Reclamen que es contractin els MIR després de la crisi

Els col·legis de metges catalans reclamen que es contractin els residents després de la crisi del coronavirus. Ahir van exigir que residents d'últim any en formació –alguns dels quals se'ls ha prorrogat el conveni de treball a causa de la pandèmia del coronavirus– obtinguin un contracte quan passi la crisi. El president de la secció jove del Col·legi de Metges de Girona, Pau Vilardell, va explicar que al maig s'acaben els anys de residència per a molts d'ells i «no pot ser» que no se'ls faci contracte de metges adjunts, «cal respectar el col·lectiu». D'altra banda, més de 360 voluntaris han respost a la crida del col·legi per a fer de suport aquests dies.