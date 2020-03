S'organitza una xarxa de voluntaris a Begur per cosir mascaretes

Des que es va estendre la pandèmia del coronavirus són moltes les iniciatives que han sorgit per millorar la seguretat ciutadana i ajudar els col·lectius més vulnerables: classes virtuals, estudiants que s'ofereixen a fer de cangurs, assessorament laboral gratuït, concerts a través d'Instagram i un llarg etcètera. A Begur, l'empenta d'una veïna que es troba en situació de risc ha desencadenat la creació d'una xarxa de voluntaris que fa mascaretes per a la gent gran o aquells que tenen patologies prèvies i en cas d'agafar coronavirus esdevindrien pacients d'alt risc.

Tot plegat va ser idea de Rosa Pérez, una veïna el municipi preocupada per la manca de protecció de molta gent: «Tot va sorgir perquè jo tinc una malaltia, tinc càncer, i soc població de risc però no tinc mascareta i penso que molta gent pot estar igual que jo. Vaig pensar què podia fer per ajudar i dilluns vaig penjar al Facebook una crida demanant voluntaris per cosir mascaretes de roba i la resposta va ser immediata». El grup s'organitza per WhatsApp i per via telefònica i han après a cosir gràcies a dues de les voluntàries, que dominen el tema de la costura: «La veritat és que tenim sort perquè hi ha dues dones grans que sempre han cosit i han pensat el disseny i com s'hauria de fer. I també hem vist tutorials a internet», explica Pérez. A banda de les persones que s'han ofert voluntàries, una de les fleques del poble –La Palma– exerceix de punt d'entrega i recollida de mascaretes. «És una sort que la fleca sigui un punt de recollida i entrega perquè és un establiment de primera necessitat i ells també poden fer servir les mascaretes». Segons Pérez, a banda de la ràpida resposta que va rebre dels veïns, en la iniciativa també hi han participat altres empreses: «Un hotel ens ha donat llençols, altres ho fan amb teles que tenen per casa i l'Ajuntament s'ha sumat a la iniciativa i ens ha proporcionat les gomes i el fil». De moment tenen les primeres unitats confeccionades i quan en tinguin suficients les portaran a la fleca perquè la gent, de manera gratuïta les pugui recollir: «Quan estiguin a la fleca la gent les podrà recollir allà, a banda hi ha molta gent gran que encara va a comprar el pa i des de la fleca els hi podran oferir».

«Sabem que no són mascaretes professionals, però al final tenen dues capes de roba, i pensem que millor això, que res. Així almenys ens sentim una mica més protegits», explica Pérez, que afegeix que «crec que arribarem a les 500 unitats i ens agradaria fer un donatiu a l'hospital de Palamós perquè sabem que van curts de material també».

L'alcaldessa del municipi, Maite Selva, valora molt positivament la iniciativa: «La iniciativa és magnífica i és una bona manera perquè el poble estigui més cohesionat. Des de l'Ajuntament estem en contacte permanent i els fem arribar el que calgui».