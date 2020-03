Joan Roca: «Cada territori té trets específics però és hora de ser pràctics i anar plegats»

Xef d'El Celler de Can Roca, un dels millors restaurants, que dirigeix amb els seus dos germans, Joan Roca explica aquí com veu el futur i les seves preocupacions actuals



Com ho porta?

A casa, amb paciència i mirant de no posar-nos nerviosos. Seguint les rutines de fer feina en la mesura que puguem. És difícil de saber el que ve i quant temps estarem així.

Avorrit d'estar a casa?

No, cuinem. Vaig al mercat del Lleó a buscar producte fresc i cuino molt a casa.

O sigui que fa experiments gastronòmics?

He, he, més aviat cuino per la família, de la manera més saludable i variada possible. I miro de fer feina, estic començant un altre llibre. També aprofito per llegir i anar fent coses que no puc fer en el dia a dia normal. De moment miro d'aprofitar aquest confinament.

El Celler va tancar fins i tot abans que fos obligatori.

Ho vèiem a venir, però sobretot estàvem preocupats, perquè aquí ve gent de tot el món. És a dir, estàvem preocupats pels clients i també pels nostres treballadors. I pels pares, que viuen al restaurant Can Roca, com nosaltres quan érem petits. Per tots plegats. Vam decidir tancar dos dies abans que es demanés a tothom, moguts sobretot per la responsabilitat que crec que hem de tenir tots quan es veu a venir tot això. Vam tenir la intuïció que ho havíem de fer, ho vam explicar a l'equip i tothom hi va estar d'acord, convençuts que entre tots trobaríem solucions.

Quines?

En realitat, encara no sabem com ho resoldrem. De moment no preveiem l'ERTO, ja veurem com ens ho fem. Tenim molt bona relació i complicitat amb l'equip, alguns fa molt temps que formen part d'El Celler de Can Roca i els devem molt, volem que tot això ho superem junts. Ja veurem com, però segur que ens en sortirem.

Per tant, tots els treballadors continuen empleats a El Celler?

Exacte, i ho aguantarem tant com puguem. És clar que hi ha molta incertesa i el temps ho dirà, també. Però la idea és no haver de prescindir de ningú.

Tenen clients amb taula reservada des de fa mesos. Tots va entendre bé la decisió?

Ho han entès perfectament. Els vam estar trucant a tots el mateix dia que vam decidir tancar, quan encara no era tan evident per on aniria tot, i la gent ho entenia. Inclús ho agraien, perquè molts dubtaven si venir o no, i així no van haver de prendre ells la decisió. Els vam dir que intentaríem reagendar les reserves perquè poguessin venir més endavant. A veure com ens ho fem.

No serà fàcil, col·locar tanta gent que té reserva feta.

No ho sé. Tenim ple a onze mesos vista, per tant, a veure com ho fem amb tota aquesta gent que ara no pot venir. Potser quan tornem a la normalitat haurem d'obrir alguns dimarts, que els teníem reservats per fer treballs interns. Quan arribem al final d'aquest procés anirem veient la fórmula. Hi haurem de posar imaginació. Tant de bo, quan això acabi, la gent que té reserves pugui continuar venint. Esperem que sí.

Els ànims seran els mateixos?

Una preocupació és veure quina és l'actitud de la gent després de tot això, espero que continuï tenint ganes d'anar de restaurant. I ja no ho dic només per El Celler, sinó pel sector en general. A veure si la gent tindrà més ganes que mai de sortir i anar de restaurant, o passa el contrari i la gent es torna més prudent en el consum. No ho sé.

Que no s'acostumi tothom a quedar-se a casa tot el dia.

He, he, això segur que no, em penso. La qüestió és el consum, saber fins a on es recuperarà l'activitat. Jo tinc l'esperança que es recuperarà, que després de tant temps a casa la gent voldrà recuperar-la. Penso que és possible que fins i tot hi hagi un efecte rebot.

Els ha afectat algun projecte?

Per sort l'empresa ha funcionat molt bé els darrers anys, i això ens permet afrontar la situació amb certa solidesa. Ara bé, segurament s'endarrerirà el projecte d'obrir el Boca Seca, darrere La Rambla. I hem hagut d'aturar l'activitat a Casa Cacao, poc després d'obrir. Paciència, no n'hi ha d'altra

Com veu el futur econòmic general?

Serà dur, això és una crisi sense precedents. Segur que canviaran moltes coses. Això ho arrossegarem molt de temps. Tots patirem una crisi de què no tenim clares les conseqüències. Ens haurem de refer i mirar la lletra petita del BOE per veure en què ens ajuden realment. Tot i els ajuts, l'impacte econòmic serà dur. No sé si tot tornarà a ser igual que abans, hi ha sectors que canviaran. Haurem de ser creatius, reinventar-nos.

S'ha actuat correctament des de les administracions, en tota aquesta crisi?

Potser hi ha coses que es podien haver fet abans, com parar l'activitat. Però crec que ho estan fent raonablement bé. Cal concretar els ajuts les empreses, que puguin seguir produint i funcionant. Si es va fer aquell rescat a la banca, s'hauria de mirar què fer ara amb les petites i mitjanes empreses, que són les que generen economia i activitat productiva. La feina important a fer és aconseguir que aquestes empreses no es perdin pel camí. No ho estan fent malament, però cal filar prim en els ajuts a empreses.

Sortir d'aquesta situació ha de ser cosa de tots els espanyols units?

Sí, és clar. Cada territori té trets específics, però ara és hora de mirar de ser pràctics i d'anar plegats.