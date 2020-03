Tres ferits, un de greu per cremades de segon grau, en un incendi en un pis de Banyoles

En dies de confinament també hi ha emergències i els serveis que vetllen pels ciutadans surten al carrer per ajudar-los. És el cas dels Bombers, que aquest dijous poc després de la mitjanit van haver de treballar en un incendi força greu a la ciutat de Banyoles. El foc es va declarar en un pis de la localitat i va acabar amb tres persones ferides, una d'elles de gravetat. Es tracta d'una dona que va patir cremades de segon grau. El seu pare també va resultar ferit així com una altra persona, però en aquest cas per inhalació de fum i en estat molt lleu.

L'incendi va tenir lloc al carrer de Ponent de capital del Pla de l'Estany. Les flames van afectar un pis d'un edifici de tres plantes. Els Bombers hi van destinar quatre dotacions per sufocar les flames.

Els veïns de la resta de pisos van quedar confinats a casa seva per evitar que el fort fum que desprenia el foc pogués afectar-los i patissin alguna intoxicació.

Pel que fa als ferits, entre ells un de gravetat, van ser rescatats pels Bombers. La que va patir la pitjor part és una dona que va patir les cremades destacades i per aquest motiu, el SEM la va haver d'evacuar, en estat greu, amb ambulància fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. En aquest equipament sanitari hi ha una unitat de cremats especialitzada en aquest tipus de lesions. Els altres dos ferits van ser traslladats pel SEM fins a la Clínica Salus de Banyoles, però no presentaven ferides sinó una lleu intoxicació pel fum. Els Bombers, mentrestant, van sufocar les flames i aquestes van acabar destrossant una habitació i part del passadís del pis afectat. Després , els veïns van poder tornar a casa seva. A banda dels Bombers i el SEM, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra també van treballar en les tasques d'emergències. L'origen de l'incendi encara s'està investigant.