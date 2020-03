El Trueta, l'Idibgi i la Universitat fan anàlisis conjuntes per detectar casos de coronavirus

El cap de cardiologia de l'hospital Trueta de Girona, el doctor Ramon Brugada, va anunciar ahir que el centre hospitalari, l'Institut d'Investigació Biomèdica (IDIBGI) i la Universitat de Girona han posat en marxa una anàlisi del coronavirus per intentar detectar la gent infectada i poder-la aïllar amb la màxima urgència i celeritat possibles. Amb aquestes anàlisis es podria exercir un major control sobre la població i evitar posteriors contagis. Brugada insisteix en la importància que la ciutadania es confini a casa, «sobretot la gent gran i vulnerable», i que la gent que pugui evitar anar als llocs de treball que ho faci. En aquest sentit, va afirmar que és important que «hi hagi una incidència d'infectats molt i molt baixa» perquè el sistema de salut no quedi ressentit. El doctor gironí es va mostrar esperançador en el seu missatge a les xarxes i va desitjar que la pandèmia «passi ràpid» i que la gent es pugui tornar a veure properament per les terrasses i els bars «de la nostra estimadíssima Girona».

En el vídeo fet públic, el doctor Brugada torna a fer una crida a les empreses gironines a subministrar material mèdic de protecció a l'hospital perquè comença ser escàs i la situació pot empitjorar encara més les properes setmanes.