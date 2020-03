Unió de Pagesos adverteix que la campanya s'avançarà pel bon temps i cal garantir la mà d'obra

Unió de Pagesos esta preocupada per la situació que es pot generar en la imminent campanya agrària i ha fet un seguit de propostes al Govern perquè es garanteixi, entre altres qüestions, que hi haurà la mà d'obra necessària.

Per les condicions metereològiques, el sindicat preveu que la campanya s'avançarà, sobretot amb les cireres i el raïm i posteriorment alstres cultius de fruita dolça.

Per això considera que cal articular mesures amb l'objectiu que el sector pugui disposar de la mà d'obra necessària i que les persones treballadores del camp puguin accedir a les ofertes laborals amb les condicions necessàries.

En primer lloc, el sindicat considera imprescindible que les autoritats competents ofereixin una informació clara i precisa sobre les condicions en el desenvolupament de les activitats, conegudes per tots els agents implicats, des del sector, les persones treballadores, administracions locals, etc., que van des de les mesures sanitàries i de prevenció, passant per la mobilitat de les persones temporeres per accedir als camps i als centres de treball, fins a la gestió dels allotjaments.

Volen que els departaments de Salut i d'Interior articulin un protocol d'actuació conegut per tothom.



Contractació de proximitat

En segon lloc, creuen que cal reforçar la contractació de proximitat. Consideren que "ofereix oportunitats laborals a les persones que resideixen ja en el territori, evita desplaçaments llargs, minimitza la necessitat d'allotjament, ordena la circulació de persones en el territori i afavoreix la conciliació personal i familiar de les persones temporeres".

El sindicat reconeix la tasca duta a terme pel Departament de Treball, en aquest sentit, i la bona predisposició i col·laboració en la gestió de les anteriors campanyes.

En tercer lloc, "cal suport a la pagesia que contracta, perquè pugui garantir la producció d'aliments i ajudi a mitigar l'impacte en l'ocupació en d'altres sectors a través de bonificacions a les cotitzacions de la seguretat social", l'equiparació de les especialitats de cotització de petits i mitjans autònoms agraris i la no discriminació en la cotització per aquells que contracten a temps parcial, havent de cotitzar per la base mínima independentment de les hores treballades.

Finalment, davant la possibilitat que es creïn pics de feina en els què es faci difícil disposar la mà d'obra necessària, Unió de Pagesos demana també a l'Administració estatal que activi els mecanismes de la seva competència, especialment en matèria laboral, per minimitzar aquest previsible impacte.

Cal recordar, diuen des del sindicat, en aquest punt la instrucció 1-2020 del 6 de març del 2020 de la Secretaria d'Estat de Migracions, per la que s'habilita a treballar a menors estrangers en edat laboral, mesura que tant des del sindicat com des del Departament de Treball han reclamat, i que diverses proves pilot dutes a terme la campanya anterior havien donat resultats molt positius.

"Cal aprofundir en d'altres mesures de caire laboral reclamades reiteradament pel sindicat, però que en aquests moments és imprescindible que s'apliquin per afavorir l'accés al mercat de treball a persones que ho necessiten: des de la possibilitat d'accés al mercat laboral per a persones amb situació irregular i joves extutel·lats sense autorització de treball", han remarcat.

El sindicat constata en aquest punt un increment considerable d'atencions dutes a terme per aquest col·lectiu, així com l'agilització de tots els tràmits i procediments administratius per obtenir autoritzacions de treball, i incentivar i no discriminar a les persones que treballen en les campanyes agràries fent que tinguin els mateixos drets als subsidis de desocupació que la resta que formen part del règim general.