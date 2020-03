Arbúcies destina 1,2 milions de les inversions de 2020 a danys del «Gloria»

L'Ajuntament d'Arbúcies vol aprovar els pressupostos aquest dilluns. Serà una sessió plenària ja de per si extraordinària perquè se celebrarà sense la presència de regidors a la sala de plens i a través d'internet, tot provocat per la crisi del coronavirus.

Aquest, però, no serà l'únic element diferencial, sinó que l'Ajuntament d'Arbúcies ha hagut de fer canvis «d'última hora» en el capítol d'inversions per culpa del temporal Gloria que va afectar les comarques de Girona a finals del mes de gener.

Aquesta borrasca va provocar moltes destrosses al municipi i a la resta de la demarcació. Uns danys que l'Ajuntament vol intentar pal·liar -en el cas de béns municipals- a través del compte que portarà a ple aquest pròxim dilluns. En aquest sentit, l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, assegura en un comunicat que tenen «un milió i quart d'euros que havien d'anar a inversions previstes per a aquest any i, al final, els hem hagut de posar per fer front a les despeses pels danys ocasionats pel Gloria i que afecten propietats públiques».

Cal recordar que el temporal Gloria va causar nombrosos danys al municipi. Per exemple, 83 quilòmetres de pistes forestals van patir desperfectes, algunes fins i tot van desaparèixer o van quedar impracticables, cosa que va dificultar l'accés de molts veïns a les seves masies, que van quedar incomunicades.

Una de les vies principals d'entrada a Arbúcies, el passeig de Palacagüina, també va patir diversos danys, ja que es va produir l'esfondrament d'un mur de formigó armat de contenció de terres i diverses esllavissades al llarg de tota la via. Un altre dels punts crítics va ser la carretera d'accés al nucli de Joanet. S'hi van produir esvorancs en diversos punts. El passeig de la Riera i la zona del Prat Rodó, zones d'esbarjo per excel·lència a la població, també van patir les conseqüències d'aquesta borrasca històrica.

En el ple d'aquest dilluns, a banda dels comptes per al 2020, també s'ha d'aprovar el de la plantilla de personal. També es donarà compte del Decret d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2019 i dels decrets de reparament executats dins l'exercici 2019; i, finalment, l'últim punt fa referència a l'aprovació provisional del document Modificació del Pla Especial del càmping Del Vidal.

Per poder-se celebrar el ple, l'Ajuntament informa que es farà a través d'una plataforma de videoconferència amb altaveus i un monitor amb condicions perquè el ple es pugui seguir sense cap mena de problema des dels diferents domicilis dels regidors. Els arbuciencs podran escoltar el ple, com sempre, a través de la ràdio local. La comissió informativa del ple ja es va celebrar dimecres de forma telemàtica: l'alcalde i la regidora d'Hisenda, Remei Artigas, des de la sala de plens, i la resta del ple, a casa seva.