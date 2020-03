Educadores a la feina, a Vilobí

Treballadores de la llar d'infants de Vilobí d'Onyar van a la feina perquè, com va explicar l'alcaldessa, Cristina Mundet, la mesa de negociació del personal de l'Ajuntament va acordar el teletreball per a tothom que tingués disposició de fer-lo i –va afegir– no pot fer distincions. Mundet va indicar que les feines de la llar són manipulatives i que hi ha prou espai i mesures profilàctiques per garantir la seguretat. També va dir que té el reconeixement per escrit del director territorial d'Educació que la competència és municipal. Ahir, Ustec·STEs va criticar la situació.