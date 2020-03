Els malalts amb més esperança de vida tindran prioritat a les UCIs col·lapsades

Les unitats de cures intensives (UCI) dels hospitals de zones molt afectades pel coronavirus, com Madrid, s'acosten al seu límit de capacitat mentre la xifra de contagis segueix creixent. Per això els metges intensivistes estan preparant-se per prendre decisions difícils davant l'eventualitat que no hi hagi prou llits per atendre els malalts crítics i es comencen a fer a la idea que hauran de prioritzar uns malalts sobre uns altres. La Societat Espanyola de Medicina Intensiva Crítica i Unitats Coronàries (Semicyuc) ha elaborat una guia ètica per ajudar a prendre aquestes decisions als facultatius. El text recomana, davant de dos pacients similars, «prioritzar la major esperança de vida amb qualitat».

Una expectativa de vida inferior a 1-2 anys, l'edat «biològica» o el «valor social» del pacient són alguns dels nous criteris que els metges intensivistes creuen que cal tenir en compte per decidir l'ingrés a l'UCI d'una persona infectada de coronavirus mentre duri la pandèmia.

Els intensivistes preveuen un «desequilibri temporal» entre les necessitats clíniques i els mitjans disponibles a causa del coronavirus, fet pel qual consideren «lícit» establir un «triatge» d'ingrés dels pacients, basat «en el principi de justícia distributiva» i evitant seguir el criteri habitual del «primer a arribar, el primer a ingressar». Consideren que una situació «excepcional», com la que es pot generar, s'ha de gestionar com les situacions de «medicina de catàstrofe».

Així, el document recomana «valorar acuradament» el benefici d'ingrés de pacients amb expectativa de vida inferior a 1-2 anys, no ingressar persones en què es preveu un benefici mínim, prioritzar la persona amb més anys de vida ajustats a la qualitat de la mateixa o tenir en compte «el valor social de la persona malalta».

Competència científica

D'altra banda, el món viu una cursa científica sense precedents per trobar tractaments efectius contra la malaltia. Entre tots els fàrmacs d'interès n'hi ha dos que estan agafant especial atenció: un és un medicament genèric ja aprovat contra la malària i l'altre és un tractament experimental que es va dissenyar per combatre l'Ebola però no va arribar a temps de fer-ho. La nova pandèmia pot donar una segona vida a aquests dos compostos.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar que diversos hospitals espanyols han començat dos assaigs clínics amb pacients per demostrar l'efectivitat del remdesivir, un fàrmac desenvolupat per la farmacèutica nord-americana Gilead per tractar l'Ebola que encara està en fase experimental. Tres hospitals -La Paz, a Madrid; el Clínic, a Barcelona, i Cruces, de Biscaia- han començat ja a reclutar pacients i s'espera que s'hi sumin altres cinc centres en els propers dies.

