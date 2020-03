Tot i les circumstàncies en les quals ens trobem, la premsa segueix sent una necessitat per a molts ciutadans, «necessito la informació del diari perquè és més precisa», explicava una veïna de Girona que va al quiosc cada dia. Assegurava que ens trobem en una situació excepcional i, si diàriament compra premsa per informar-se, en el moment actual encara «amb més motiu va al quiosc», perquè la informació és «més extensa i més precisa; també és una manera de desconnectar i fer una cosa diferent, no estar tot el dia mirant una pantalla», afegia.

Propietaris de diferents quioscs de Girona asseguren que han d'obrir per garantir el dret a la informació i que els tranquil·litza veure que els diaris se segueixen publicant: «En el dia a dia si no fos pels diaris, no sé què faríem». No obstant això, indiquen que les vendes han baixat, els quioscs situats en zones on predominen comerços de primera necessitat, com els mercats i supermercats, noten una davallada menys important, però altres que estan situats prop de comerços del sector de l'hostaleria sí que noten una gran davallada: «Amb tots els bars i restaurants tancats no venem ni la meitat d'abans, ens mantenim en part pels subscriptors», assegurava la propietària del quiosc de la Rambla, Gemma Casanova, qui indicava que veuen els clients habituals perquè el diari és la seva font principal d'informació.

A la majoria de quioscs han reduït l'horari d'obertura, molts només obren al matí i els que segueixen treballant a la tarda tanquen més aviat perquè asseguren que no els val la pena obrir en el mateix horari d'abans, ja que gairebé no corre gent pel carrer. Per contra, asseguren que els dies que més augmenten les vendes són els dimecres, «el dia que surten les revistes» asseguraven des del quiosc de Joan Maragall. «Jo vinc a comprar revistes i de pas avui també el diari, que feia temps que no el comprava en paper», explicava l'Anna, una clienta, quan sortia del quiosc. «Això està sent dur i massa avorrit, ens hem d'entretenir i crec que llegir el diari o revistes és una de les millors maneres, la tele sempre és el mateix i, a més, el paper mai falla. Tot i la pandèmia, aquí està», indicava un altre client.

Diumenge, el dia de més vendes

En el que sí que coincideixen la majoria dels quiosquers és que el diumenge passat es va vendre molt, sobretot sudokus, passatemps, revistes i llibres per pintar o d'entreteniment, «tot i que tampoc en quantitats exagerades», indicava la propietària del quiosc de la Rambla. «Aquí estarem fins que ens obliguin a tancar, perquè com la cosa segueixi així jo crec que haurem de tancar», afegia.

Fent referència a com avança la situació, gairebé tots els quiosquers estaven d'acord que la disminució de vendes cada vegada serà més notable. «Veient com van les coses la gent cada vegada sortirà menys de casa», assegurava el propietari del quiosc del carrer Joan Maragall. «Probablement ens obliguin a sortir menys, espero poder seguir sortint a comprar el diari, a mi no m'agrada la televisió, i no vull perdre el meu moment de llegir el diari mentre faig un cafè», expressava en Josep, un «amant de la premsa», com ell mateix es va definir.