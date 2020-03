Les plaques solars de l'escola bressol estalvarian unes 2,8 tones de CO2 cada any

L'escola bressol municipal Guirigall de Santa Cristina d'Aro compta amb plaques fotovoltaiques d'autoconsum. És una aposta de l'Ajuntament, que està previst que es reprodueixi en altres edificis i equipaments municipals, en una clara aposta per l'ús de les energies renovables i afavorir l'estalvi energètic i econòmic.

La instal·lació solar està formada per un camp generador integrat per 16 mòduls a dalt de la coberta de l'equipament educatiu. El sistema fotovoltaic permetrà estalviar el 33% del consum actual de l'equipament, que és de 23.309 kWh anuals. Segons l'Ajuntament, es preveu que la instal·lació produeixi, en 25 anys, 146,588,40 kWh. Això representarà un estalvi en emissions de CO2 de 109,94 tones, i una mitjana d'estalvi anual de 2.866,52 quilos. L'estalvi total obtingut als 25 anys serà de 57.330 euros, tenint en compte que els primers set anys serviran per amortitzar el cost de la instal·lació, que ha estat de 9.565,22 euros. Les plaques a l'escola bressol han estat instal·lades per l'empresa Green Elèctric de la Bisbal d'Empordà.

A més, preveu, d'acord amb una auditoria energètica que va encarregar, complementar-ho amb altres accions, com poden ser el canvi de l'enllumenat a tecnologia LED, la realització d'un punt de recàrrega elèctrica per a vehicles o l'aprovació d'ordenances que bonifiquin l'IBI a aquells ciutadans que instal·lin energies renovables als seus domicilis.



L'emergència climàtica

«Tot s'emmarca dins de l'estratègia del govern per respondre a l'emergència climàtica», recorda el regidor de l'àrea de Medi Ambient, David Segarra. Els edificis analitzats per l'auditoria energètica van ser l'escola bressol Guirigall, els dos blocs que integren l'Ajuntament, el camp de futbol, el pavelló municipal d'esports, l'Espai Ridaura i l'escola Pedralta.