Pobles turístics en guàrdia per frenar l'arribada de veïns de segona residència

El cap de setmana allibera milers de ciutadans del teletreball i augmenta les ganes de la població de sortir al carrer. Per aquest motiu, diversos alcaldes de municipis turístics de les comarques gironines, així com el president de la Generalitat, han fet una crida a la ciutadania per tal que no es desplaci a les segones residències i faci bo el lema «Jo em quedo a casa» davant l'expansió del coronavirus. L'objectiu de tot plegat és evitar la imatge del cap de setmana passat, quan municipis de la Costa Brava, el Montseny i la Cerdanya van rebre centenars de visitants que podien haver degenerat en situacions de risc en un context d'alarma sanitària greu.

L'alcaldessa de Begur, Maite Selva (JxCat), explica que la Policia Local s'ha coordinat amb els Mossos d'Esquadra per reforçar els controls en els punts d'accés al municipi: «Nosaltres estimem i volem que tothom vingui a les seves residències però amb aquesta situació és perillós que la gent es desplaci encara que vinguin a casa seva... Si no complim tots, això s'allargarà molt». Segons Selva, el cap de setmana passat el municipi va notar un repunt de residents no habituals, sobretot en les urbanitzacions, però esperen que aquesta situació no es repeteixi: «Sobretot vam notar que hi havia molta gent als supermercats i a l'hora d'anar a comprar. Al carrer no era exagerat», detalla.

En aquesta mateixa línia es manifesten des de l'Ajuntament de Palamós. Fonts del consistori expliquen que s'han reforçat els controls en els punts d'accés i en llocs estratègics, i detallen que «en general» no han notat un increment desmesurat de població, a excepció de la urbanització de la Fosca: «A la Fosca sí que hi ha vingut més gent que no hi resideix habitualment». Per la seva banda, l'alcaldessa de Viladrau, Noemí Bastías (IpS), espera que no es produeixi una situació com la del cap de setmana passat, quan es va duplicar la població del municipi: «Nosaltres només tenim un vigilant i no tenim recursos per posar controls, però he parlat amb Mossos i ens han indicat que hi haurà un reforç en les vies més transitades. Avui [ahir per al lector], per ser divendres, ja hi havia més moviment al carrer de l'habitual».

Des de la Cerdanya, el Consell Comarcal ha emès un contundent comunicat en què ressalta que el 20% de la població és d'edat avançada i en què fa una crida a la «responsabilitat»: «Disposem de sis llits a l'hospital comarcal de la Cerdanya. Depenent de com evolucionin els contagis ens podem veure en una situació de col·lapse i no volem lamentar pèrdues humanes derivades de la imprudència i la inconsciència de la gent».

Més controls als accessos

A Sant Feliu de Guíxols, ahir, es van reforçar els controls policials a l'entrada per afrontar el cap de setmana davant la possible vinguda de gent de segona residència. L'alcalde, Carles Motas, indica que «estem essent molt estrictes», i en aquest sentit, explica que la situació no és la idònia, ja que des d'ahir al matí s'havien detectat diversos vehicles als controls que volien entrar al municipi amb aquestes intencions, i també s'ha donat casos de cotxes que volien entrar al municipi per comprar a supermercats. A l'Escala, on els controls es fan dins el poble, el batlle, Víctor Puga, sosté que, a diferència de fa uns dies, «de moment» no hi ha gaire moviment pels carrers: «La gent sembla que es comença a creure que la cosa va de veritat», conclou.

