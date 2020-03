Reclamen més protecció per als farmacèutics i les infermeres

El Col·legi de Farmacèutics i el sindicat d'Infermeria Satse demanen més proteecció per a les infermeres i els farmacèutics. D'una banda, el Col·legi ha recordat que les farmàcies «estan en primera línia d'actuació davant el coronavirus» i per això està centrant esforços a obtenir equips de protecció per al col·lectiu. D'altra banda, fonts del Col·legi han afirmat que en aquest moment «està garantit l'accés als medicaments però han fet una crida a la responsabilitat dels pacients per evitar possibles desabastiments». És per això que demanen als usuaris que en facin un ús «necessari i racional».

Quant a les infermeres, el sindicat Satse Catalunya denuncia que segueixen sense suficients equips de protecció individual (EPIs) com màscares, guants o bates. Segons un comunicat del sindicat, això reflecteix una falta de previsió per part de les autoritats sanitàries. Per tot plegat, Satse ha tornat a fer una crida al Ministeri de Sanitat perquè resolgui la situació d'indefensió que pateix el personal sanitari perquè «posa en risc la seva salut i la dels pacients».



