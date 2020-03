Vídeo: Una empleada de la Clínica Girona i modista ensenya a confeccionar mascaretes

Fina Puig, encarregada de la bugaderia de la Clínica Girona, modista i amb una acadèmia de costura a la plaça Independència, ha fet una crida a sanitaris i a la ciutadania en general que vulgui col·laborar, per confeccionar mascaretes amb roba de cotó.

Al vídeo, ensenya com a unes senzilles instruccions, roba 100% de cotó i una màquina de cosir, es poden confeccionar mascaretes de cotó, que ajudaran als sanitaris dels hospitals, i que a més, permeten que se les puguin endur a casa, rentar-les i tornar-les a utilitzar l'endemà.

Precisament dijous, el gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol, va alertar ahir de la falta d'equips de protecció individuals per evitar el contagi de coronavirus entre els professionals sanitaris. «El subministrament del material ve de la Generalitat, no hi ha diferències entre entitats públiques i privades, també estem sota mínims i fem una crida a la ciutadania i a les empreses per a què col·laborin», va explicar.

