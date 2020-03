Voluntaris units per fer mascaretes amb màquines de cosir domèstiques

La unió fa la força i en aquests temps que corren, més. La unió ben entesa. Dues empreses s'han posat d'acord i estan confeccionant mascaretes per a tots aquells que ho necessitin. Una està vinculada al món del plàstic i l'altra, als teixits. En produeixen entre 200 i 300 al dia i es van donant a fleques, transportites, centres sanitaris o altres professionals que puguin necessitar-ho i no en tinguin.

La idea va sorgir de Plàstics i Tapisseries Ter, ubicada al municipi de Quart. El seu gerent, Joan Fàbregas, ha explicat que van elaborar un parell de mascaretes per a la seva empresa perquè no en trobaven i va penjar una foto a Instagram. I a partir d'aquí, va començar una bonica bogeria.

La gerent de Magatzem Sánchez de Girona, Carme Sánchez, que habitualment fa comandes a l'empresa quartenca, ho va veure i li va demanar material per poder-ne fer, ja que té màquines cosidores. A partir d'aquí, des de Plàstics i Tapisseries Ter van començar a entregar bobines de teixits a Magatzem Sánchez i van començar a produir les mascaretes. Pensaven que en podrien confeccionar unes 3.000 unitats però ara ja no es posen cap límit, perquè es veuen capaços de fer-ne més. N'elaboren entre 200 i 300 cada dia.

Les volen anar entregant gratuïtament als col·lectius més necessitats. Ja s'hi han posat en contacte amics i coneguts que treballen en centres sanitaris o que transporten materials per demanar-ne. També fleques i altres establiments que tenen obert. I sobretot els interessa fer-ne arribar a les residències on hi ha gent gran. I molta altra gent ha demanat col·laborar-hi com sigui. Fàbregas es mostra molt agraït: «Donar les gràcies als treballadors, clients, proveïdors, amics o gent que fins i tot no coneixem, per oferir-se a donar un cop de mà en aquests moments tan difícils que estem passant», exposa.

Tota aquesta dosi de solidaritat apareix al mateix temps que Plàstics i Tapisseries Ter segurament haurà de fer front a un ERTO. Els clients no li compren i els proveïdors no li poden servir.



Begur i Sant Feliu de Guíxols

No és l'única iniciativa solidària que està apareixent aquests dies a les comarques gironines. De fet, hi ha exemples semblants en moltes altres poblacions. Per exemple, a Begur, un grup de voluntaris format per veïns i veïnes del municipi s'ha organitzat de forma espontània per fabricar, cosir i distribuir entre la població mascaretes casolanes que serveixin com a protecció bàsica contra el coronavirus per a totes aquelles persones que ho requereixin; principalment, gent gran i persones de col·lectius vulnerables.

En aquest sentit, la fleca La Palma de Begur posa a disposició de tot aquell qui hi estigui interessat roba, fil i goma elàstica per elaborar aquestes mascaretes casolanes.

I a Sant Feliu de Guíxols, una acció impulsada per la responsable de l'empresa Tu Atrezzo, Conchi Morales (que normalment es dedica a confeccionar i cosir mallots de patinatge i gimnàstica), permetrà també fer mascaretes. Va aconseguir el material bàsic i els patrons per fer les mascaretes, i a través d'una crida a les xarxes socials està trobant un important contingent de persones que tenen màquina de cosir, coneixements i experiència, i que s'han ofert per cosir-les. Amb aquesta primera iniciativa, podrà fer 2.000 mascaretes, que ja tenen un destí.