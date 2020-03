640.000 tests de detecció ràpida, en només quinze minuts

El Govern espanyol ha comprat 640.000 tests que poden determinar si una persona està infectada amb Covid-19 en 15 minuts i els distribuirà de manera imminent. Així ho va anunciar Raquel Yotti, directora de l'Institut de Salut Carlos III, en la roda de premsa diària per seguir la crisi del coronavirus. Segons Yotti, La Moncloa té la capacitat d'adquirir fins a un milió de proves «de manera molt ràpida». A més, la directora general de Cartera i Farmàcia del Ministeri de Sanitat, Patricia Lacruz, va anunciar que des d'ahir mateix havien començat a distribuir 500.000 mascaretes per a professionals sanitaris i 800.000 per a pacients.

«Hem emès una compra per garantir la cobertura setmanal dels productes essencials per la lluita contra la infecció», va detallar Lacruz, que va insistir que el mercat per a aquests tipus de productes es troba «tensat» i és «molt competitiu» en aquests moments. D'altra banda, el Govern espanyol va comprar 700 respiradors que han d'arribar al sistema estatal de salut «pròximament». Lacruz va admetre que la manca de respiradors a l'UCI és «un dels punts que requereix la màxima atenció». També es preveu comprar quatre robots que permetran automatitzar el sistema de detecció del Covid-19, de tal manera que es podrien fer cada dia 80.000 proves PCR, un test que detecta si hi ha presència de coronavirus a l'organisme. De moment, s'han fet 355.000 determinacions, entre 15.000 i 200.000 diàries. Les proves per confirmar la infecció s'estan fent principalment als pacients hospitalitzats, que suposen el 50% dels afectats a l'Estat. Preguntada per les franges d'edats de les persones ingressades, va dir que el 50% dels hospitalitzats té més de 70 anys.