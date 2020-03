Abandonaments Un problema de la societat

? Des de l'inici del decret d'estat d'alarma del coronavirus, activistes contra el sofriment animal s'organitzen per a l'alimentació de les colònies dels gats urbans. És una reacció ciutadana als efectes dels abandonaments de gats i de gossos. Una gran part dels abandonaments són per causa de cadellades indesitjades de les mascotes. Per això l'esterilització es presenta com una de les armes contra els abandonaments. L'entitat Progat en els últims dos anys va fer 300 esterilitzacions, però no aconsegueix aturar la pujada de les colònies de gats