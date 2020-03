els advocats Demanen al Col·legi que suspengui en l'estat d'alarma el cobrament de quotes

? Un grup de lletrats ha enviat una petició al Col·legi d'Advocats de Girona per demanar que suspengui el cobrament de les quotes col·legials durant l'estat d'alarma pel coronavirus en què ens trobem. A l'escrit, que porta com a encapçalament «advocacia solidària», remarquen que l'emergència sanitària «afecta de forma directa» la seva activitat professional. Exposen que les mesures decretades pel Govern espanyol generen «situacions legals del tot inèdites», com la interrupció dels terminis de procediment i la suspensió dels de prescripció i caducitat legals. Segons els advocats, això provoca una «situació d'ambigüitat i d'incertesa econòmica» i demanen al Col·legi que implementi mesures econòmiques per pal·liar-ne les conseqüències. La petició està signada, fins al moment, per una vintena d'advocats però continua sumant adhesions.