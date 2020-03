Els alcaldes del Baix Empordà volen aturar les obres no urgents

El Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE) reclama que s'aturin les obres que no siguin urgents per tal d'evitar contagis per coronavirus. El seu president, Joan Loureiro, considera que s'estan fent molts treballs que «no s'han de construir de forma ràpida» i per això demanen que «les empreses facin un esforç». «No té sentit que anem dient a la gent que estigui confinada a casa i veiem que hi continua havent molta gent al carrer treballant», va assenyalar Loureiro. El president del Consell del Baix Empordà explica que molts dels treballadors d'aquestes obres van després a supermercats o a comerços d'alimentació petits «en unes condicions higièniques que no són les adequades». Loureiro entén que «és un daltabaix» per a l'empleat, però demana que es compleixi.

Hi ha malestar entre els alcaldes baix-empordanesos per les obres que es continuen fent en molts municipis de la comarca i que comporten que diversos treballadors no respectin les mesures imposades per l'estat d'alarma, com a conseqüència de la feina que desenvolupen. Des del Consell Comarcal reclamen que s'aturin aquests treballs menys urgents, per evitar posar en risc tant els mateixos treballadors com la resta de persones. Les queixes van dirigides especialment a obres com cases i/o d'altres habitatges que se segueixen construint, i que bona part són segones residències.

Uns treballs que es fan en moltes ocasions sense tenir en compte les precaucions que obliga a tenir el coronavirus i que s'exigeixen a la resta de la població. En aquest sentit, el president del Consell, Joan Loureiro, es queixa que molts dels empleats van a establiments petits que poden estar oberts o a supermercats sense les mesures de seguretat adequades, fet que incrementa el risc de contagi.»Igual van a grans superfícies amb molta gent o a d'altres comerços d'alimentació petits i això no pot ser, i menys quan els estem dient als nostres veïns que no surtin al carrer», assenyala Loureiro. Per això, considera que s'hauria de fer un «exercici de civisme», malgrat que «sigui complicat» per al treballador.



Reclamen més explicacions

El màxim responsable del Consell del Baix Empordà reconeix que es tracta «d'un esforç econòmic important» per a aquestes empreses, que en moltes ocasions són petites constructores. Per això, Loureiro demana que el Govern espanyol «expliqui molt bé» quines ajudes es podrien donar per tal de pal·liar el cop. Loureiro recorda que es tracta d'una qüestió de salut «per a la persona que està treballant i també per a la resta».

«Hem de fer un esforç tots. Pensem que ha d'anar primer la salut, i la responsabilitat de tots ha de ser quedar-nos a casa», va afegir l'exalcalde de Begur. Amb tot, el president del CCBE reconeix que és veritat que per al treballador «és un daltabaix», però creu que les construccions s'haurien d'aturar almenys quinze dies o un mes en ple decret d'estat d'alarma per la lluita contra el coronavirus en què es troba immers l'Estat.