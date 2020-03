Les comarques de Girona registren tres morts i 95 nous casos de coronavirus en un sol dia

Les comarques de Girona han registrat tres nous morts per coronavirus aquest diumenge i ja són catorze les persones que han perdut la vida com a conseqüència d'aquesta malaltia. Com en la resta de casos, les tres víctimes per la covid-19 eren pacients amb patologies prèvies, segons ha comunicat el Departament de Salut. A més, en un sol dia s'han registrat 95 nous contagis, més del doble que el dissabte. La xifra total de persones que han contret el virus és ja de 360 a les comarques de Girona. D'aquests, 26 malalts es troben en estat greu i 160 són professionals sanitaris, 55 més que els que hi havia dissabte.