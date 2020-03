«Si el confinament s'allarga, hi haurà empreses que hauran de tancar definitivament»

El secretari i portaveu de la FOEG, Xavier Soy, explica com està afectant la crisi del coronavirus l'economia gironina i quins són aquells sectors que més perjudicats en sortiran. També analitza les primeres mesures econòmiques que tant el Govern central com la Generalitat han posat en marxa.

La crisi del coronavirus portarà al tancament definitiu de moltes empreses de la província de Girona?

Encara no ho sabem, és massa aviat per preveure-ho. Ara bé, la crisi sanitària segur que afectarà l'activitat econòmica de les empreses, però, fins a quin punt, no ho sabem. Dependrà del temps que triguem a sortir d'aquesta crisi. De moment, que sapiguem, cap empresa ha hagut de tancar.

Quant de temps màxim poden estar tancades les petites i mitjanes empreses per sobreviure?

Depèn molt del coixí econòmic de cada empresa i de cada sector. Si el confinament s'allarga dos mesos, hi haurà empreses que probablement hauran de tancar definitivament. Com més temps estiguem en aquesta situació, més problemàtic serà per a les empreses. Per això, des del sector reclamen mesures econòmiques de xoc al Govern central i al català. Com a sector sempre hem dit que ara tots els esforços s'han de posar a sortir de la crisi sanitària perquè aquesta serà la manera més ràpida de tornar a la normalitat.

A quin sector li costarà més sortir d'aquesta crisi?

El sector de l'hostaleria, del comerç i del turisme. Com a patronal estem molt preocupats per l'afectació que tindrà aquesta crisi en tota aquella activitat econòmica vinculada a aquestes àrees. Hem de tenir en compte que aquests sectors representen el 20% del PIB de les comarques gironines. El comerç minorista ha hagut de tancar, salvant les excepcions, i els hotels i càmpings donen per perduda la temporada de Setmana Santa i veurem què passa amb la temporada d'estiu.

Calen mesures concretes per a aquests sectors?

Sí, aquesta és una demanda que fa la patronal. Volem que es complementin les mesures o que s'ampliïn les que va anunciar el Govern central o la Generalitat per específicament aquesta branca d'activitat. S'han plantejat mesures directes que donin liquiditat a aquestes empreses. Per exemple, s'ha reclamat la suspensió del pagament de la quota dels autònoms com a mesura immediata; això donaria un cert coixí a les petites empreses o activitats econòmiques.

Per què els autònoms se senten desemparats pel Govern?

Perquè tindran moltes dificultats en el seu dia a dia. Molts d'ells hauran de fer front als lloguers dels locals comercials. Hauran de pagar aquesta quota si no arriben a un pacte amb la propietat. Es valora positivament la línia de la Generalitat de 2.000 euros com a màxim per autònom però probablement serà insuficient perquè hi ha molts més autònoms dels que ha estimat la Generalitat. Aquí a la província hi ha aproximadament 60.000 autònoms. A més a més, per accedir a aquesta ajuda has de complir uns requisits que són difícils de complir.

Són clares les mesures del Govern central i del Govern català o han generat molta incertesa en el sector?

Encara s'estan valorant i s'està analitzant la lletra petita. Al sector li preocupa com s'ha d'accedir a les ajudes de finançament i liquiditat. Demanen que hi hagi unes vies de tramitació que siguin àgils, fàcils i senzilles i que, per tant, les empreses puguin acollir-s'hi d'una forma ràpida i que puguin tenir una resposta també ràpida de l'administració. Tampoc sabem quan arribaran aquestes ajudes.

Algun sector sortirà beneficiat o reforçat d'aquesta crisi?

D'una crisi sanitària com aquesta crec que ningú en sortirà reforçat. Ara, és veritat que hi ha sectors que estan treballant relativament bé, com és el sector de l'alimentació, dels suros i del metall, per exemple.

Els paletes també segueixen treballant.

És cert que els gremis dels instal·ladors i de la construcció van fent, però estan molt condicionats per la situació. La construcció de l'administració ha baixat i estan treballant en obres que tenen penalitzacions i que per tant les han d'entregar. Tard o d'hora, serà un sector que també experimentarà una afectació important.

La por per haver de tancar el negoci ha portat a cometre imprudències per part dels empresaris?

No, no tenim coneixement de casos així.

Què se li diu a una persona que abans de la propagació del coronavirus estava buscant feina?

No ho sé, la situació és complicada. Davant la paralització de grans sectors d'activitat econòmica, tindrà molt més complicat trobar feina. Hem de confiar que quan això es resolgui i l'activitat econòmica es reprengui, aquesta persona pugui continuar buscant feina i tingui les mateixes oportunitats que abans de la crisi. A més, cal tenir en compte que hi ha moltes persones que pensaven començar a treballar ara per la temporada de Setmana Santa i no ho podran fer, i a l'estiu ja ho veurem.

Abans de la crisi sanitària, es deia que venia o ens trobàvem en l'inici d'una crisi econòmica. El coronavirus ho ha accelerat i inevitablement ja ha començat una època de recessió que s'allargarà?

És prematur dir-ho. Veurem com sortirem d'aquesta crisi. Una cosa sí que està clara, com més triguem a sortir d'aquesta situació de confinament, més complicat serà reprendre l'activitat econòmica.