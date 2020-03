El coronavirus deixa onze morts i 256 positius a la província de Girona

Els morts per coronavirus a Girona continuen a l'alça. El Departament de Salut va confirmar ahir que a la Regió Sanitària van morir set persones més i el total ja s'eleva a onze, totes amb patologies prèvies. També va confirmar 43 casos positius nous i el nombre total augmenta fins a 265 afectats. D'aquests, 21 estan greus –cinc més que divendres– i 105 són professionals sanitaris –22 més.

Una d'aquestes morts va tenir lloc a l'hospital d'Olot. La víctima era un home de més de 70 anys amb patologies prèvies que va morir per coronavirus la matinada de divendres a dissabte. D'altra banda, fins ahir, hi havia sis pacients ingressats i dos pacients positius al domicili. Hi ha quinze professionals del centre amb Covid-19 que sumen un total de 23 persones contagiades.

Els centres de la Fundació Salut Empordà van detectar dos nous casos de coronavirus, una xifra que s'afegeix als sis que ja es van registrar divendres. En total, els positius per Covid-19 als centres de la Fundació ja són vuit.

L'hospital de Palamós va augmentar amb escreix el nombre de casos positius de coronavirus. Si divendres n'hi havia disset de confirmats, ahir ja n'hi havia 26 en total, nou més. Segons fonts dels Serveis Integrals del Baix Empordà, hi ha set pacients ingressats a l'hospital de Palamós amb el Covid-19 i catorze esperen els resultats. Hi ha onze professionals sanitaris amb coronavirus i setanta d'aïllats mentre esperen els resultats de la prova. El centre ja no informa dels positius que es troben al seu domicili.

Quant a l'hospital de Blanes, ahir hi va haver un nou cas i actualment hi ha sis persones ingressades amb el Covid-19.

Finalment, l'hospital de Campdevànol ja compta amb quatre positius, tres pacients i un professional sanitari.

A Catalunya ahir hi va haver 501 nous casos. La xifra total ja s'eleva a 4.704 i hi ha 191 morts. També ja s'han registrat 644 altes. Un total de 449 persones estan greus i 610 són sanitaris.



Trasllat de pacients a la Bofill

Ahir la Regió Sanitària de Girona va començar a derivar pacients del Centre Sociosanitari la República del Parc Hospitalari de Salt a centres privats. D'aquesta manera s'alliberen llits en aquest espai annex al Santa Caterina per poder atendre l'increment de malalts afectats per la Covid-19. Tal com ha pogut saber aquest diari, entre ahir i demà es derivaran un total de 37 pacients de llarga estada i convalescència. D'aquests, una vintena ingressaran a la Clínica Bofill i la resta a la Salus Infirmorum de Banyoles, principalment. El gerent de la Clínica Bofill, Joan Ortega, va afirmar que estan «preparats» per rebre aquests pacients i que «tindrem a punt una àrea quirúrgica per si se n'ha d'intervenir algun». També van assegurar que si alguns dels pacients que han d'arribar són crítics, «els podrem assistir amb totes les garanties», va admetre. «La sanitat pública i privada queda en un segon pla aquests dies, tots hem d'anar a l'una», va afirmar.

La Clínica Onyar de Girona i la Santa Creu de Figueres també oferiran llits i la Clínica Girona n'està adaptant de nous per reforçar l'UCI. De fet, la Clínica Girona ja té dos pacients crítics amb Covid-19 derivats dels hospitals de Blanes i Palamós. En total, comptant també els pacients propis, hi ha sis casos positius ingressats a planta i tres a l'UVI.