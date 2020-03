Front comú de 50 batlles per reclamar beques menjador

Cinquanta alcaldes catalans, gairebé tots de l'àrea metropolitana de Barcelona però també els de l'Escala o Vilafant, han reclamat per carta al president de la Generalitat, Quim Torra, suport i coordinació per aplicar mesures urgents que beneficiïn els ciutadans dels municipis enfront les conseqüències del coronavirus. La carta comença dient que el Govern va garantir dilluns les beques menjador però «encara no s'ha materialitzat», i que dijous -en la reunió de coordinació amb el món local- les diputacions, ACM, FMC i AMB van constatar descoordinació en algunes qüestions, sobretot en repartir targetes moneder a les famílies afectades, perquè es vehiculessin aquestes ajudes.

Els alcaldes titllen de caòtic el protocol de la Generalitat per repartir aquestes targetes, perquè ordena als ens públics que les rebin per distribuir-les a les famílies, però no especifiquen com repartir-les: «El protocol ha estat acordat sense diàleg amb el món local», diuen, i afegeixen que els municipis volen abordar-ho amb diàleg i corresponsabilitat.

Els batlles amenten que a més no han arribat als consells comarcals les targetes per lliurar-les als ajuntaments, encara que la carta recorda que els municipis ja van avisar que seria difícil repartir-les des dels municipis perquè els serveis socials treballen «sota mínims i atenent els casos d'emergència».

Afegeixen que tampoc tenen les dades de les famílies a qui lliurar les targetes, i es consideren textualment desemparats per afrontar una situació sobre la qual no tenen competències, a més de constatar que no tenen «cap tipus de suport ni per part de la Generalitat ni dels propis centres educatius».



Budó diu que estan en camí

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, va assegurar ahir que les 160.000 targetes moneder amb els ajuts per a les beques menjador ja estan camí dels diferents ajuntaments i consells comarcals.

«En les pròximes hores aniran rebent les targetes moneder perquè les puguin distribuir a la ciutadania, a les persones que tenen concedits aquests ajuts i les beques», va assegurar ahir la portaveu del Govern català.