La Garrotxa estudia millorar la recollida i custòdia d'animals

Un dels animals que esperen adopció al refugi de Can Mali. foto: DdG

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach (JuntsxCat), ha anunciat la presentació d'una proposta al Consell d'Alcaldes per a l'ampliació i millora del refugi d'animals domèstics Can Mali, a Olot. Reixach va informar que ha mantingut reunions amb el director del refugi d'animals, David Serramitjana, amb la voluntat de millorar el refugi de Can Mali i també millorar el servei de recollida. Va recordar que han demanat ajut al Pla Únic d'Obres i Serveis

Reixach va plantejar que durant l'estiu vinent el Consell Comarcal podria fer una inversió important en la millora del refugi. També va anunciar que el director de la gossera anirà a una reunió d'alcaldes per tal de recollir les peticions dels ajuntaments referents a la recollida i custòdia d'animals domèstics.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa va informar de les intencions del Consell de Presidència en l'aprovació de la delegació de competències dels ajuntaments al Consell Comarcal en la recollida i custòdia d'animals. La donació de coneixement va tenir lloc en un dels últims plens del Consell Comarcal. L'acord va ser pres per unanimitat.

En el torn d'intervencions, el portaveu de la CUP, Lluís Riera, va apuntar la necessitat de millorar el sistema de recollida i millorar el refugi d'animals. «S'hauria de començar a plantejar una inversió a l'espai existent o pensar en un espai nou», va considerar.

Riera va demanar una reflexió sobre el destí dels animals domèstics i va considerar la possibilitat de fer campanyes per incentivar les adopcions i les vacunacions. Va posar sobre la taula la possibilitat de sancionar els abandonaments.

El representant del PSC, Josep Guix, va valorar la possibilitat d'adoptar mesures destinades a reduir l'aportació econòmica dels ajuntaments al servei. Va demanar campanyes de sensibilització per evitar els abandonaments i fomentar les adopcions. Guix va valorar la possibilitat de fer una ampliació de les actuals instal·lacions i va recordar que són propietat del Consell Comarcal de la Garrotxa des del 2014.

Miquel Reverter (ERC) va reclamar la millora del servei. Va testimoniar el fet que «a vegades és l'alcalde el que ha de recollir el gos». Hi havia un gos abandonat que corria per Castellfollit de la Roca, localitat d'on és alcalde, i ell el va recollir i mantenir uns dies fins que se'l van endur al refugi d'animals.

Va considerar que es pot comprendre que un alcalde hagi de recollir un gos, però va avisar del perill que pot representar la recollida per part d'un veí.