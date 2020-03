Interior identifica mig centenar de rumors a les xarxes socials

El Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) ha identificat prop de mig centenar de rumors que circulen en xarxes socials difonent informació falsa, en la majoria dels casos, o imprecisa, segons mostra un informe del Ministeri de l'Interior.

El document recull des àudios compartits a través de xarxes socials com WhatsApp fins a informacions falses manipulades perquè semblin notícies publicades per mitjans de comunicació fiables, com els rumors que l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena i el rei emèrit Joan Carles s'havien contagiat de coronavirus i que van ser difosos per un compte fals a Twitter que es feia passar pel diari El País.

El CITCO ha comprovat que un àudio que circula a les xarxes socials d'una dona que s'identifica com la metge de família Natalia Prego Cancela i que alerta d'una «manipulació emocional i psicològica de la població» és fals. També n'hi ha un altre atribuït al suposat cap de Cardiologia de l'hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La majoria dels rumors identificats són missatges difosos a través de diferents xarxes socials i que prenen la forma d'avisos o recomanacions que procedeixen d'una font sense identificar o presentat de manera molt general, com de gent que viu a Milà que recomana utilitzar només un parell de sabates per sortir al carrer i deixar-los a la porta de casa en arribar.

L'informe elaborat pel CITCO desmenteix també missatges que afecten suposades polítiques d'empresa, com aquell que avisa que Mercadona limitarà la compra a un màxim de dos articles per persona o el que pretén demostrar que abans dels primers casos detectats a la Xina un ambientador de la marca Glade ja parlava del coronavirus, quan en realitat l'etiqueta es referia a un altre coronavirus. També hi ha un grup de rumors que afecten personalitats públiques a qui s'atribueixen declaracions que mai han efectuat, entre d'altres. El CITCO ha comprovat també que alguns vídeos que mostren saquejos en supermercats pertanyen a altres països.