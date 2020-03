Ritme frenètic a les gestories

L'efecte del coronavirus sobre l'economia, a qualsevol dels seus nivells, és devastadador i amb unes conseqüències que encara ningú és capaç de xifrar amb exactitud. El pànic és el pitjor dels aliats dels mercats financers. Des del primer dia de vigència de l'estat d'alarma -tot i que abans ja hi va haver algun símptome- la por s'ha estès entre el teixit econòmic i empresarial.

Moltes empreses ja tenen damunt de la taula els ERTOs davant la total frenada de l'activitat econòmica. I el més neguitós és que no saben com encarar el futur més immediat. La situació ha provocat que aquests dies molts despatxos professionals i d'assessorament laboral estiguin treballant a un ritme frenètic, inclosos els caps de setmana. Molts dels seus clients empresaris els demanen tirar endavant expedients d'ocupació i extinció de contractes laborals. No volen esperar gaires dies més i que s'allargui la situació si, a més, l'estat d'alarma ha de prolongar-se unes setmanes més.

Aquest cap de setmana molts despatxos d'assessorament laboral de les comarques gironines han estat oberts. Tenen l'autorització per fer-ho ja que no es vol frenar cap activitat que suposi un entrebanc més per a l'economia.

L'activitat consisteix a preparar els expedients de regulació i tenir a punt els balanços perquè les empreses posteriorment puguin recórrer al crèdit davant els bancs.

Alguns dels despatxos lamenten, però, la improvització demostrada pel Govern en alguns aspectes legals lligats a l'activitat laboral o bé la descoordinació entre administracions.

Mentre en algunes ciutats s'ha ordenat aturar les obres tant públiques com privades, des del primer moment i des del Govern es va considerar que no hi havia una força major per aturar-les. I l'empresari totalment desconcertat.

Les assessories laborals tampoc entenen com s'ha autoritzat determinats sectors laborals a continuar exercint, com és el cas per exemple dels dentistes. La seva és una feina on hi ha molt contacte físic entre el professional i el pacient i on s'utilitza també molt material sanitari que aquests dies es podria destinar a altres usos més urgents. El Govern insisteix que els odontòlegs formen part del sistema sanitari però molts professionals no entenen que hagin de treballar enmig d'un problema de salut d'aquesta magnitud.

Moltes gestories laborals han establerts torns de treball davant la demanda existent i el volum de feina que els ha caigut al damunt. A més, el calendari no s'atura i molts ja tenen marcat en vermell l'inici de la propera campanya de la renda.

Aquesta situació d'urgència s'ha traduït en una activitat frenètica a molts despatxos. Alguns asseguren que la darrera setmana ha estat caòtica per la situació excepcional viscuda, per la falta del propi personal i per les presses que tenen algunes empreses per fer expedients de regulació de personal davant la incertesa del que pot passar encara.

La documentació s'ha de tenir tancada com més aviat millor i llavors serà el torn de tornar a fer la contractació quan la situació millori. Moltes empreses també demanen amb urgència als despatxos amb els que treballen tenir les memòries econòmiques anuals a punt per quan arribi el moment de tocar la porta dels bancs per disposar de crèdits o bé les ajudes promeses pel govern. El Govern ja ha establert mesures per donar rapidesa als expedients quan les empreses demanen aplicar la regulació temporal de llocs de treball.