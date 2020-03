Sancions per serveis sexuals en temps de confinament

Tornaven d'una festa on havien prestat un servei sexual i un xofer les portava de tornada a Barcelona, al bordell on treballen. Això és el que van explicar els ocupants d'un vehicle que els Mossos d'Esquadra van aturar en un control ahir al matí al peatge de l'AP-7, a Maçanet de la Selva.

Els quatre ocupants es van emportar una sanció econòmica, perquè sota l'estat d'alarma no està permès anar més d'una persona en un vehicle -si no és sota una circumstància excepcional.

Aquesta situació va sorprendre els Mossos de Trànsit, que d'entrada van aturar la furgoneta perquè havien vist més d'una persona a dins, tots ells, aixó sí, amb mascareta. Després d'identificar-los i comprovar si el vehicle tenia també els papers en regla, no es van poder escapar de la denúncia. Però no van marxar sols de Maçanet de la Selva, sinó que els Mossos de Trànsit els van acompanyar i custodiar amb un vehicle per evitar que trenquessin de nou el confinament fins a l'estació de Girona, on van haver d'agafar un transport per tornar a Barcelona.

Aquesta va ser una situació curiosa d'ahir, però dijous els agents dels Mossos ja van denunciar un home a Figueres per trencar el confinament a causa del coronavirus. En aquest cas, l'home va al·legar que tornava de fer un servei sexual a domicili. Els va dir a més que ho considerava un servei essencial.

Aquests poden semblar fets que arriben al surrealisme, però la picaresca i la inventiva de la gent aquests dies arriba a límits insuperables. En el control de Maçanet de la Selva, on participaven agents de l'ARRO i de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, en poc més d'una hora es van imposar una desena de denúncies. Cadascuna amb una història al darrere -inventada o no- per part dels infractors.

Els agents van aturar una conductora que anava en un cotxe de lloguer. Aquesta va relatar als policies que anava a Vidreres, on viu el seu germà, a buscar menjar perquè ella -que venia de Granollers amb el seu fill major d'edat a dins del cotxe- estava a l'atur. Els Mossos no es van creure la història i va ser sancionada.

També van acabar amb una acta aixecada a una parella de s'Agaró que anava amb els seus fills -de menys de cinc anys- al cotxe. La parella va dir que no sabien que no podien tornar a casa i que venien de Barcelona. Un altre cas, que va sorprendre els policies, va ser el d'un home que els va dir que anava a l'aeroport de Girona a agafar un vol i deixar el cotxe de lloguer. Els policies li van demanar el bitllet però no en va poder mostrar cap. També va acabar denunciat.

L'estat d'alarma ha agafat alguns estrangers de pas o de vacances a les comarques de Girona. En el control d'ahir, els agents van aturar dues autocaravanes amb parelles d'holandesos jubilats. Els van explicar que havien hagut de marxar d'un càmping de Platja d'Aro que havia tancat cap al seu país. També els van mostrar un paper de l'ambaixada on explicava en espanyol els motius del seu viatge. Davant d'això, van poder seguir el seu camí.

Aquest control és un exemple dels que s'han fet des de divendres i fins diumenge per intentar frenar l'arribada de persones de segones residències a les comarques de Girona. Ahir el trànsit gairebé era nul en artèries com l'AP-7 o l'A2. El Servei Català de Trànsit va informar d'una caiguda de més del 80% del trànsit de sortida de Barcelona i això es va notar.