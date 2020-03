sector públic Progressiva adaptació de l'administració al teletreball

? Les administracions s'han hagut d'adaptar al teletreball en un temps rècord, per tal que el major nombre de treballadors possible pugui seguir exercint des de casa. De moment, els sindicats estan relativament satisfets, malgrat que assenyalen que en alguns sectors l'adaptació ha estat més ràpida i diligent que en d'altres. Maria Àngels Torrents, coordinadora territorial de la Intersindical a les comarques gironines -sindicat majoritari a la Generalitat-, assegura que tant l'administració catalana com les locals estan posant «força mitjans» per ajudar que els treballadors puguin treballar des de casa. Pel que fa a les oficines d'atenció al públic, indica que s'estan fent torns -per tal que hi hagi el mínim de treballadors i no entrin en contacte entre ells- i, malgrat preveure que el treball telemàtic pugui endarrerir una mica alguns processos, no ho veu problemàtic.

Des del CSIF, el seu president a Girona, Rafa Sánchez, alerta que la Subdelegació del Govern és una de les administracions que pitjor s'ha adaptat a la situació, ja que no està preparada per al treball telemàtic ni ofereix prou mesures de seguretat. En canvi, assenyala que altres organismes dependents de l'Estat, com l'Agència Tributària o Hisenda, han reaccionat d'allò més bé. «Sovint depèn de les directrius del ministeri», assenyala.