Coronavirus i el turisme: la Setmana Santa i (almenys) una part de l'estiu, perduts

El decret de tancament de tots els hotels i allotjaments turístics que l'executiu central va anunciar dijous era una notícia esperada pel sector hoteler. D'ençà que es va decretar la clausura dels bars i restaurants per frenar l'expansió del coronavirus, molts allotjaments van començar a rebre un degoteig permanent de cancel·lacions i van decidir abaixar la persiana i donar per perduda la Setmana Santa a l'expectativa de saber com es desenvoluparà la temporada d'estiu.

El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antonio Escudero, explica que a la província hi ha –entre hotels i restaurants– uns 4.000 establiments que se'n veuen afectats, tot i que no han tancat tots de cop: «Fa dies que des de totes les associacions hem demanat als hotels que vagin tancant progressivament perquè no tenia sentit obrir si no hi havia clients. Ara mateix, la flota principal, que trobem a Lloret de Mar, Palamós, Roses i Blanes, està més d'un 90% tancada, però em consta que hi ha clients que tenen dificultats per retornar als seus llocs d'origen i encara estan allotjats en alguns punts per qüestió de necessitat». Escudero insisteix que la mesura «és dolorosa perquè donem la Setmana Santa per més que perduda i part de l'estiu també, però no hi ha cap més solució». A l'expectativa de saber com i quan podrà començar la temporada estival, l'empresari subratlla la necessitat de les ajudes econòmiques: «A Girona hi ha moltíssims autònoms, petites i mitjanes empreses... Caldrà cuidar els petits empresaris perquè puguin tornar a contractar personal, si no la situació pot ser molt dura». Preguntat pel nombre d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que hi ha al sector, Escudero respon que «el tema està molt complicat i és difícil de quantificar perquè hi ha empresaris que encara estan estudiant les opcions que tenen» i reconeix que hi haurà empreses que no s'acolliran a aquestes mesures: «Si es fa un ERTO després quan s'acabi has de contractar el treballador durant sis mesos i anticipar això aquest estiu ara mateix és molt complicat perquè no sabem quanta feina hi haurà ni el turisme que vindrà».

L'alcalde d'un dels municipis més turístics de Catalunya –Lloret de Mar–, Jaume Dulsat, detalla que «el sector esperava amb molta necessitat que es decretés el tancament»: «Els hotels a Lloret són la nostra indústria i estaven esperant el decret, perquè com a client si no tens mobilitat no té sentit estar de vacances». El batlle destaca que el 90% dels hotels o bé estan tancats o realitzant tasques de manteniment i assegura que l'equip de govern del municipi està treballant en un paquet de mesures perquè els empresaris del sector se'n puguin beneficiar: «Intentarem ser més flexibles amb el termini de pagament d'impostos o no cobrar les taxes d'escombraries als establiments que estan tancats, però ho acabarem de concretar en els propers dies». Fonts del cos de policia municipal afegeixen que l'«operació sortida» dels grans operadors es va realitzar el cap de setmana passat «de manera escalonada i sense sortides massives».

Fonts de diversos hotels lloretencs confirmen aquests fets. Per exemple, des de l'hotel Don Juan –amb capacitat per a 2.000 persones– expliquen que la cadena va anunciar un ERTO i va començar a plegar veles el dia 15, i va reallotjar els pocs turistes que tenia en altres hotels: «Si no ho haguéssim fet, segurament aquest cap de setmana hauríem tingut més problemes», explica un treballador. L'hotel Samba, també un dels que té més capacitat, ha fet un ERTO i des de fa un parell de dies el personal de recepció i manteniment treballa a porta tancada. «Està tot tancat», subratlla una recepcionista. I des de l'hotel Santa Marta expliquen que no hi ha ningú a l'establiment des de la setmana passada: «Vam actuar amb previsió i no hem tingut cap mena de problema», precisa un treballador.

ELs càmpings segueixen la petjada dels hotels

La Confederació de Càmpings del Mediterrani, on estan integrats els càmpings de les comarques gironines, també va rebre dijous l'ordre de tancar les instal·lacions que afecta els associats de Girona, Tarragona, Lleida, Castelló, Alacant i els càmpings de muntanya situats a més de 1.000 metres d'altitud. Tot i que des de l'associació consideren que el perjudici econòmic serà molt important, apunten que ara cal «un exercici de responsabilitat i solidaritat amb la societat en general, els seus treballadors i clients». L'ordre determina que els càmpings sense allotjats han de suspendre immediatament la seva activitat, mentre que els càmpings amb clients de temporada o llarga estada hauran de ser desallotjats o bé mantenir serveis mínims.

A l'expectativa

El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, precisa que dels 350 càmpings que hi ha arreu de Catalunya, uns 140 es troben a la província de Girona. Segons Gotanegra, la situació actual requeria «responsabilitat»: «Cal tenir clar que el més important és superar això [la pandèmia del coronavirus] i superar-ho bé». Igual que en el cas dels hotelers, des de l'associació es van avançar al decret i van recomanar als associats tancar: «Hem fet un tancament ordenat des de la setmana passada i crec que a finals del cap de setmana gairebé tots els càmpings ja estaran tancats». Gotanegra apunta que el mes de març és «un mes fluixet en què només funcionen una quarta part dels càmpings i el perfil d'usuari és més aviat sènior, gent gran d'altres països que ve a fer llargues estades», però afegeix que «ens preocupa el mes d'abril... La Setmana Santa la donem totalment per perduda i crec que si veiem l'horitzó a principis de maig, ja serà tot un èxit».

Per aquest motiu, des de l'associació també insisteixen en la necessitat de les ajudes, ja que gran part del sector també està format per petites i mitjanes empreses: «La majoria de càmpings de Girona són petites i mitjanes empreses i el percentatge de cadenes és molt petit. Després d'unes circumstàncies així tenim clar que l'endemà d'aixecar el confinament per nosaltres no serà el mateix perquè caldrà veure la reacció de la gent i sabem que serà un estiu completament diferent. Per això demanem que ens tinguin en compte a l'hora de fer mesures econòmiques».

L'associació d'apartaments turístics demana ajornar les reserves

L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) Costa Brava-Pirineu de Girona ha instat els clients a posposar les reserves en comptes de cancel·lar-les. De fet, l'ens destaca que als clients que ja tenien les reserves fetes els oferiran els mateixos preus encara que decideixin ajornar les dates actuals per dies de temporada alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Lluís Parera, destaca que «aquesta és una manera de poder garantir el fet de poder donar feina als nostres treballadors un cop passi la situació actual i tot es normalitzi». De la mateixa manera que ho han fet hotels i càmpings, l'associació afirma que abans de l'anunci del decret ja s'havia recomanat tancar els allotjaments de forma ordenada: «Molts apartaments de la comarca ja havien obert i estaven preparats per rebre les reserves però en els últims dies els clients han anat marxant i a hores d'ara no queda a la demarcació pràcticament cap apartament turístic obert». Una mesura que a la província de Girona afecta 12.000 habitatges turístics, entre cases i apartaments, segons dades de la mateixa associació.

El president de l'ens coincideix amb Gotanegra i destaca que «si les coses es fan bé, esperem que la situació pugui tornar a la normalitat a principis de maig i al setembre poder recuperar la demanda perduda per Setmana Santa». Per aquest motiu, també demanen a l'executiu «ajudes directes, ràpides i efectives» per al sector «per tal que els establiments puguin disposar de més liquiditat per poder remuntar aquesta situació».

Els sindicats volen mesures per evitar la precarització massiva

Els sindicats estan atents a la situació que està vivint el sector i volen mesures per evitar una «precarització massiva». Segons dades de l'Idescat (2018), a la província hi ha un total de 224.071 allotjaments turístics, que els sindicats apunten que podrien donar feina al voltant de 280.000 persones de manera directa. Tant Comissions Obreres com UGT alerten que el sector turístic és un dels motors de l'economia de la província i per això estan molt pendents dels ERTOs que les empreses del sector estan duent a terme. De fet, segons recull ACN, des d'UGT han denunciat que alguns hotels de la Costa Brava han acabat la temporada, just quan l'acabaven d'iniciar o retarden l'obertura i així s'estalvien fer ERTOs, que els obligarien a agafar de nou els treballadors, un cop superada la crisi sanitària. El secretari general del sector d'hostaleria d'UGT, Maxi Reca, recorda que la majoria de treballadors són fixos discontinus, un col·lectiu que «cal protegir», i afegeix que la temporada «no pinta bé», ja que no se sap quants dies poden durar el confinament i les restriccions però «no pot ser que sempre recaigui sobre els treballadors els efectes de la crisi».

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus