Volen habilitar la zona de bany de l'Estany per a mobilitat reduïda

L'Ajuntament de Banyoles està estudiant millorar l'accessibilitat de la zona de bany de l'Estany, a la Caseta de Fusta, per a persones amb mobilitat reduïda. «Sí, els tècnics ho estan començant a examinar tot just, està en una fase molt embrionària», va incidir el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Albert Tubert. La necessitat d'adequar aquest espai es va fer visible aquest mes arran d'una piulada a Twitter de Noemí Font, mare d'una nena amb una malaltia greu que li redueix la mobilitat. «Tots els estius venim a banyar-nos a l'Estany però les escales que hi ha per accedir al bany impedeixen l'entrada de persones amb mobilitat reduïda com la meva filla», va assenyalar Font. «Cal una rampa amb barana i una cadira amfíbia», va reivindicar, a més d'afegir que aquests suports facilitarien també l'entrada i sortida de l'aigua a persones grans i adults que volen banyar-se amb criatures a coll que encara no caminen.

La resposta del consistori a la mateixa xarxa social va ser immediata. «Estem treballant per millorar l'accessibilitat a la zona de bany de la Caseta de Fusta de cara a la propera temporada d'estiu», van apuntar. Tubert, però, va recalcar que els terminis no eren definitius.