Vuit empreses d'Igualada van assistir a una fira a Milà dies abans del brot

Com a mínim vuit empreses igualadines van participar en una fira de Milà al febrer, quan Itàlia ja tenia els primers casos de coronavirus. Els empresaris van poder anar sense problemes a Lineapelle, una fira dedicada a la pelleteria, perquè el país transalpí encara no havia pres mesures extremes per evitar la propagació de l'epidèmia, i la Generalitat no va fer recomanacions específiques en aquest sentit. Segons informava ahir el digital Crónica Global, alguns d'aquests empresaris haurien participat després en el dinar multitudinari a Igualada que, segons el Departament de Salut, és l'origen del brot a la Conca d'Òdena.

La consellera de Salut, Alba Vergés, però, va demanar ahir no buscar «orígens ni culpables» en el brot de coronavirus a Igualada, per la qual cosa es va confinar la ciutat i la resta de la Conca d'Òdena. Vergés va lamentar que les explicacions que la conselleria va donar divendres sobre l'origen del brot, que ha afectat el personal sanitari de l'hospital de la ciutat, «han pogut generar alguna confusió».



«No hi ha culpables»

«Si algú ha volgut entendre d'aquestes explicacions que es marcava alguna culpabilització, deixem clar que no hi ha culpables d'un virus», va afegir Vergés, que va insistir que el rellevant és remarcar quin és el comportament de l'epidèmia provocada pel virus, no d'on surt.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, va explicar divendres que va començar en un dinar de més de 80 persones, de les quals «moltes eren professionals sanitaris» de l'hospital d'Igualada i que, a partir d'aquí, es van originar dos punts d'infecció: un al centre mèdic i un altre fora.

Per la seva banda, la primera infermera de l'hospital que va donar positiu per Covid-19 va negar haver anat al dinar ni que ella ni cap familiar haguessin viatjat a Itàlia.«Tenint coneixement que l'origen del brot de coronavirus a Igualada segons les fonts oficials està relacionat amb la meva persona, em veig en l'obligació de demanar una rectificació de la informació incorrecta difosa per part de la Conselleria».

Posteriorment, Salut va aclarir que el brot es va produir per dos focus, «la relació i l'origen de les quals es desconeixen»: un nucli familiar de cinc persones i l'àpat al qual van assistir diversos sanitaris de l'hospital.



Reduir la pressió a l'hospital

D'altra banda, el portaveu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Josep Maria Soto, va explicar ahir que el Departament de Salut ha destinat 180 llits de l'Hospital General de Catalunya –del Grup Quirónsalud- per a pacients que es deriven de l'hospital d'Igualada. L'objectiu bàsic, segons Soto, és intentar disminuir «al màxim» la pressió a l'hospital d'Igualada i també servirà per guanyar temps perquè els professionals confinats a casa, a mesura que es vagin recuperant, es puguin anar reincorporant amb normalitat.

A més, s'ha creat un punt de cribratge fora del CAP Anoia d'Igualada que permetrà rebaixar la pressió assistencial dels centres sanitaris. Els professionals decidiran si el pacient torna a casa, ha de ser atès al CAP o ha d'anar a l'hospital.