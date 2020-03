Alerta per pluges que poden superar els 20 litres en mitja hora

Avui serà un dia passat per aigua a les comarques de Girona.



El Servei Meteorològic ha activat una alerta per intensitat de pluja. Hi ha perill que en zones de la província s'acumulin més de 20 litres en mitja hora. Aquestes acumulacions d'aigua es preveuen fins al migdia.



Aquest matí ja hi ha hagut intensitats de pluja destacades. El Meteocat informa a través de Twitter que a Torroella de Montgrí i a la Tallada d'Empordà s'han superat els 20 litres en mitja hora.





L'EMA de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha enregistrat una intensitat màxima de 25,7 mm en 30'. L'EMA de la Tallada d'Empordà (Baix Empordà) també ha superat el llindar de forta intensitat amb 22,6 mm en 30'. #joteletreballo — Meteocat (@meteocat) March 23, 2020

S'ha publicat un Avís per Intensitat de pluja. Es podran superar els 20 mm en 30'. Més informació a https://t.co/C0jpuGa0AY pic.twitter.com/VAIVTX6Ph9 — Meteocat (@meteocat) March 23, 2020

La situació meteorològica de fortes pluges afectarà sobretot les comarques situades a laDe cara a la tarda, les precipitacions es mantindran però deA banda de la pluja, el Servei Meteorològic de Catalunya també té vigent una alerta pera les comarques de l'Empordà.Les onades podranen aquests sectors de laDemà la situació meteorològica millorarà i serà un dia de sol i nuvolades. Però dimecres, la cota de neu podria baixar puntualment fins als 600 metres i tornaran les pluges.