Cornellà de Terri suspèn la Festa Major i Salt, la Fira de la Flor i el Planter

L'equip de govern de l'Ajuntament de Cornellà de Terri (Pla de l'Estany) ha decidit suspendre la Festa Major del municipi arran de la crisi del covid-19 que s'havia de celebrar del 9 al 13 d'abril. A través d'un comunicat, el consistori afirma que la cancel·lació és 'sine die', però una vegada s'acabi el confinament podrien fixar una nova data per a aquesta festivitat. D'aquesta manera, des de l'Ajuntament demanen la comprensió als veïns i demanen que se segueixin les directrius de les autoritats.

Salt suspèn la Fira de la Flor i el Planter i ajorna la de 'food trucks'

L'Ajuntament de Salt ha suspès la Fira de la Flor i el Planter que s'havia de celebrar el 19 d'abril a causa de la crisi del coronavirus. El consistori també ha anul·lat diverses activitats previstes al llarg de tot l'abril amb motiu d'aquesta fira. L'alcalde del municipi, Jordi Viñas, ha afirmat que una vegada se superi la situació actual analitzaran totes les activitats i, "si hi ha la possibilitat, les tornarem a programar". Per altra banda, la fira de 'food trucks' prevista per al cap de setmana del 24 al 26 d'abril s'ajornarà. A més, l'Ajuntament també ha paralitzat la resta d'activitats previstes per al mes d'abril.