Dipsalut proposa recursos per entrenar les habilitats per a la vida d'infants i adolescents

Dipasalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha elaborat un director d'activitats perquè les famílies puguin treballar des de casa les competències emocionals. Els centres educatius les compartiran amb les famílies. Es donen eines perquè afrontin positivament els desafiaments que sorgeixen.

Es tracta del programa "Sigues tu" per entrenar les habilitats per a la vida d'infants i adolescents a casa, mentre dura el confinament pel coronavirus.

Les famílies tenen tallers, vídeos, jocs, cançons, manualitats, dinàmiques o contes per desenvolupar les destreses psicosocials en família.

Reconeixement i la gestió dels sentiments i les emocions (amb activitats per gestionar per exemple, la por o la frustració), l'autoconeixement i l'autoestima, el maneig de la tensió i l'estrès, l'empatia, el treball en equip, el pensament crític o la solució de problemes són algunes de les habilitats que l'Organització Mundial de la Salut reconeix com a bàsiques per moure's per la vida. L'objectiu és que afrontin positivament els desafiaments que sorgeixen i que s'adoptin i mantinguin estils de vida saludables.

El programa dona continuïtat a a l'educació en competències emocionals i estils de vida saludables que normalment, amb el "Sigues tu", es duu a terme a les aules i en els tallers dirigits a famílies. Com que, amb motiu de la pandèmia actual, les sessions a les escoles i per a mares i pares s'han hagut de suspendre, s'ha buscat una manera d'evitar que aquesta feina s'aturi completament. Amb aquesta intenció, s'ha identificat i catalogat un seguit de recursos que permeten treballar les competències emocionals a casa, de manera senzilla i lúdica, i sense necessitat de tenir coneixements previs sobre el tema.



Aquest directori d'activitats s'ha posat a disposició dels centres educatius de la demarcació, de les associacions de pares i mares i altres entitats col·laboradores per tal que el difonguin entre les famílies. També es troba disponible, per a tothom a qui interessi, a la pàgina web del `programa "Sigues tu": https://www.siguestu.cat.

