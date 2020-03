Donen 10 tauletes al Trueta per facilitar la comunicació en línia entre pacients de coronavirus i familiars

Facilitar la comunicació online entre pacients ingressats per coronavirus a l'hopital Josep Trueta i els seus familiars i evitar desplaçaments. Aquest és l'objectiu de la iniciativa que ha posat en marxa Girona Fibra de Besalú, en coordinació amb l'hospital gironí, amb la donació de deu tauletes. El seu responsable, Estanis Sarquella, ha explicat que estan fent les proves i que, un cop tinguin les targetes SIM instal·lades, els aparells podran entrar en funcionament a finals de setmana. Amb aquestes connexions online, els familiars ja no hauran de desplaçar-se fins a l'hospital i s'evitarà haver de protegir-los amb màscares i guants, un material molt escàs ara mateix.

L'hospital Trueta de Girona comptarà a finals de setmana amb deu tauletes que permetran comunicar online pacients ingressats amb coronavirus i els seus familiars. És una donació de l'empresa Girona Fibra amb seu a Besalú que ha volgut aportar el seu granet de sorra davant la necessitat que els va traslladar el cap del servei de Cardiologia de l'hospital, Ramon Brugada. "No tenim prou vestits de protecció per als professionals, no podem permetre que els familiars visitin els aïllats (els vestits son d'un sol ús) i hem de buscar un mètode de comunicació", explica el cardiòleg.

Com que el sistema wifi de l'hospital no podria aguantar videoconferències, s'han demanat targetes SIM a la Generalitat per posar-les a les tauletes i comunicar-se utilitzant un programa gratuït de Google que permet fer videoconferències. Es preveu que a finals de setmana les tauletes puguin entrar en funcionament com a prova pilot.

L'equip mèdic serà qui decidirà la distribució de les tauletes i des del centre agraeixen la donació tot dient que "de ben segur que farà més fàcil l'estada dels pacients que han d'estar aïllats pel coronavirus".

El responsable de Girona Fibra, Estanis Sarquella, detalla que ja estan buscant la manera d'aconseguir-ne més i especifica que és indispensable que puguin anar amb targeta SIM. "Si arriben més tauletes seran molt benvingudes", subratlla.



