Girona L'Ajuntament es prepara per a les beques menjador

? L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va donar ahir l'ordre de suspendre totes les activitats previstes a la ciutat en les pròximes dues setmanes seguint la decisió del Govern espanyol d'ampliar el decret d'estat d'alarma 15 dies més. D'altra banda, l'Ajuntament va informar en un comunicat que avui i demà els treballadors municipals trucaran a totes les famílies beneficiàries de les targetes menjador, que serviran per a l'alumnat que rep la beca menjador en circumstàncies escolars normals, per explicar-los el mètode d'entrega de les targetes. D'aquesta manera, es vol assegurar que aquests nens i nenes facin una alimentació equilibrada durant el confinament. Segons va informar la Generalitat de Catalunya, el consistori gironí rebrà demà les targetes, que afecten 2.592 nens i nenes de 1.523 famílies gironines. Està previst que les targetes es puguin començar a repartir el mateix dimarts o, a tot tardar, el dimecres. El dispositiu de repartiment per part del personal municipal serà a domicili, seguint totes les mesures de prevenció per evitar qualsevol contagi. En el cas dels alumnes becats dels barris de Girona Est, es concentrarà l'entrega de material al pavelló municipal de Vila-roja per fer més ràpid el repartiment. Finalment, la Policia Municipal va comunicar que dissabte es van sancionar 71 persones més a la ciutat per incomplir el confinament i ja sumen un total de 297 les persones multades a Girona.