Grip «versus» coronavirus: són comparables?

Cada dia de confinament que passa es van coneixent una mica més les característiques del Covid-19. Per més que investiguen els científics, encara és massa aviat per constatar si és més o menys transmissible o letal que la grip estacional. De totes maneres, el més similar que podem trobar actualment al nou coronavirus és una grip pandèmica.

La grip pandèmica és, en paraules de Juan Ayllón Barasoain, director de l'Àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Burgos, una grip «nova», «procedent d'animals» i que s'expandeix «molt ràpidament per tot el món», tal com ja va passar el 1918, 1957, 1968 i 2009. Precisament els actuals virus estacionals de la grip van ser pandèmics en el seu moment i són els únics respiratoris, fins a la irrupció del nou coronavirus, que «han aconseguit» propagar-se d'aquesta manera en tan poc temps.

De moment és impossible afirmar si el Covid-19 és pitjor que la grip, i comparar quin és més letal «és molt complicat», adverteix l'expert, ja que els casos de coronavirus que s'estan detectant ara mateix són els greus. Als casos sospitosos lleus, en molts territoris, no se'ls fa la prova. «Si els casos que detectem són els greus, la letalitat pujarà un munt», apunta.

Ayllón Barasoain creu que a Espanya hi ha milers de persones que tenen el coronavirus i no ho saben en tractar-se de casos lleus, i en aquest sentit apunta «un aspecte interessant»: Per què hi ha tants polítics que tenen el coronavirus? És fàcil, «perquè a tots ells se'ls està fent sistemàticament la prova».



Les dades: Grip vs. Covid-19

Segons l'Informe de Vigilància de la Grip a Espanya corresponent a la temporada 2018-19, en aquest temps es van estimar un total de 490.000 casos a atenció primària, 35.300 hospitalitzacions, 2.500 admissions a l'UCI i 6.300 defuncions. El que portem de temporada 2019-2020, segons dades de la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública (FADPS), s'han registrat 500.000 casos de grip a l'estat i uns 4.400 han requerit ingrés en unitats de vigilància intensiva (UVI). Pel que fa a la mortalitat, l'informe anual del Sistema de Vigilància de la Grip donarà el recompte total de defuncions quan s'acabi la temporada, però segons la FADSP entre novembre i febrer van ascendir a prop de 800.

Quant al nou coronavirus, fins al moment ja s'han confirmat a Espanya més de 28.600 casos positius, dels quals han mort més de 1.750, 2.125 s'han curat i més de 1.700 han hagut de ser ingressats a l'UVI.



Els símptomes i la transmissió

A simple vista no és fàcil distingir el Covid-19 de la grip pandèmica. Els dos solen començar amb febre, dolors musculars, molèsties de gola i tos seca. En alguns casos, el coronavirus també pot produir problemes digestius com la diarrea o dolor abdominal.

De la grip, la majoria se'n recupera sense tractament específic en una o dues setmanes, però a vegades deriva en complicacions respiratòries com la pneumònia, igual que el coronavirus, que en els casos més greus també pot causar fallada renal i fins i tot la mort.

Pel que fa a la transmissió, ambdós tenen el mateix «patró», però és molt important la «memòria immunològica de la població», que sí existeix en el cas de la grip, però no amb el Covid-19 perquè és nou. «El problema no és que sigui un virus molt contagiós, no sembla que ho sigui. Un virus molt contagiós són la varicel·la o el xarampió, però aquest està afectant una població que no se l'havia trobat mai i és només per això que s'expandeix tan ràpid», conclou Ayllón Barasoain.