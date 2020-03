«Hi hauria d'haver ajudes per pagar els lloguers tant per famílies com per a empreses»

El president dels API gironins, Joan Company, lamenta que el govern no hagi pres mesures a pagar els lloguers a famílies i empreses amb problemes pel coronavirus. Company explica que s'estan trobant amb casos de llogaters que demanen «suspendre» els pagaments, en una situació que ara per ara queda en mans «d'un acord amb els propietaris».

Bars, botigues i molts negocis tancats. Ja han començat a rebre trucades perquè els ajudin a renegociar els lloguers?

Sí que està passant, però no només amb les empreses. El problema és el mateix per les empreses que per a les persones que han de pagar el lloguer dels seus habitatges. El govern va dictar una sèrie de mesures per a les hipoteques, i sabem que els bancs també estan donant facilitats, però pel que és el lloguer no hi ha cap mesura especial per part del Govern. Hi hauria d'haver algunes ajudes especials que permetessin arribar a assumir els lloguers tant per a les famílies com per a les empreses que s'han vist obligades a tancar.

Mesures que no han arribat.

No, no hi ha hagut cap moviment en aquest sentit i sí que nosaltres, com a col·lectiu, hem detectat que ja hi ha una sèrie de demandes tant de persones que tenen complicat poder pagar el lloguer perquè l'empresa els ha posat a l'atur com d'empreses que tenen un local de negoci i han hagut de tancar. Sí, sí, els casos van arribant.

I com ho proven de resoldre?

En alguns casos això s'està resolent amb un acord entre propietari i llogater, la veritat és que estem trobant molta sensibilitat per part de propietaris que ens diuen «mira el rebut que arribarà el mes d'abril, de moment el deixem suspès, no el passeu». Tant de propietaris de locals per a empresaris com de propietaris de pisos i cases.

A mesura que passin els dies els casos de famílies i empreses amb problemes per pagar els llocs creixeran.

Ara tots estem a l'expectativa del que pot passar. Si aquesta situació s'allarga molt, tot plegat es pot complicar. Si és un tema que amb dos mesos està resolt, doncs possiblement es podrà superar, però si s'allarga més enllà d'aquests dos mesos, realment la situació pot ser molt complicada i tornar al que ens vam trobar a les èpoques de crisi del 2008 i del 2009.

No hi arribarem segur?

No ho sé, per tenir-ho clar hem de veure el temps que s'allarga aquesta situació perquè tot és una cadena. Si s'allarga molt, les empreses no podran aguantar i hi haurà inestabilitat laboral i una crisi econòmica que farà que no es puguin pagar els lloguers i les hipoteques.

I el seu col·lectiu està al mig. Parlant amb llogaters i amb propietaris...

Ens toca fer aquesta feina de mediació. Ara com ara això s'ha de resoldre arribant a acords. Hi ha propietaris que et diuen «mira jo ara mateix no em puc permetre deixar d'ingressar el lloguer» i altres que et diuen «deixeu-m'ho suspès» esperant que més endavant ja es pugui arribar a cobrar aquell rebut pendent.

El Govern es va afanyar a parlar de les hipoteques, però no va dir res dels lloguers. Això el va sorprendre?

Sí. Ens ha sorprès que en un tema tan important i sensible com és el lloguer no s'hagin previst ajudes per poder arriba a pagar-lo. Està clar que s'hi hauria d'haver incidit.

Com creu que hauria d'intervenir el Govern?

Ha de ser via ajudes. Hi hauria d'haver unes ajudes especials per ajudar a pagar els lloguers a aquelles famílies que ho necessitin i ho justifiquin. De la mateixa manera que s'ha fet amb els subministraments d'aigua i de llum o les hipoteques també es podria haver fet amb el lloguer. Tant per a les famílies com a les empreses que s'han vist obligades a aturar els seus negocis i no poden afrontar els pagaments.

Empreses, grans tenidors, particulars... De propietaris n'hi ha de moltes menes. Això s'hauria de tenir en compte si s'acaben implementant mesures pels lloguers?

Si és una gran empresa, potser té els mitjans per poder superar aquesta situació, en canvi, quan és un particular la situació pot ser més complicada per al propietari i la seva economia. Això passa tant en llogaters com en propietaris. El llogater d'un pis pot tenir problemes per pagar si la seva feina està perillant; però també hi ha propietaris que necessiten el lloguer per poder pagar les seves despeses.

Li ha arribat al despatx algun cas d'aquests?

Sí. Et poso un exemple que m'he trobat aquests dies. Hi ha una important franquícia que ens demana suspendre el pagament del lloguer del local, però és que la propietària del local és una senyora gran que per poder pagar la seva cuidadora necessita aquell lloguer. El que vull dir és que hi ha molts casos i situacions diferents.

És un local de Girona?

No, aquest cas era a Figueres. Però a Girona també tinc algun cas d'alguna d'aquestes franquícies importants que també t'ho demana. Suposo que ells ho fan en l'àmbit de tot Espanya, suposo que a tots els llocs on tenen botigues han enviat automàticament la carta demanant la suspensió del lloguer. Aquí s'haurà de veure cas per cas, perquè potser aquí ho té més complicat el propietari que l'empresa.