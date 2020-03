L'Església d'Elim de Girona ofereix esperança als més necessitats del sud de l'Índia

n un moment en què la solidaritat és més necessària que mai en un món confinat i semiparalitzat, emociona veure com el copastor de l'església d'Elim de Girona Sammy Thomas no pot evitar vessar algunes llàgrimes mentre parla de la important tasca que realitzen al sud de l'Índia per portar una mica d'esperança als més necessitats d'aquest país asiàtic. Potser és que tots estem una mica més sensibles de l'habitual, però em va costar no acompanyar-lo en el plor en veure els vídeos i fotografies dels malalts de lepra i les condicions en les quals viuen al seu país, totalment abandonats a la seva sort.

Thomas explica que un dia es va aixecar del llit amb unes enormes ganes d'anar a l'Índia per fer un cop de mà, i aquest va ser l'origen de la campanya que en els darrers quatre anys porta a terme l'església evangèlica de la qual forma part, en la qual treballen amb quatre escoles de nens abandonats, als quals porten material escolar. També han construït dos pous d'aigua a dues localitats perquè no hagin de caminar 4 quilòmetres per tenir accés a l'aigua, de la mateixa manera que han contribuït a habilitar habitacions amb màquines de cosir perquè les dones elaborin peces i puguin portar diners a les seves llars.



Activitats per recaptar

Thomas acaba de tornar del seu viatge anual a l'Índia -que ell mateix es finança-, on ha ajudat els més necessitats amb un total de 20.000 euros en nom de l'Església d'Elim de Girona, que celebra diverses activitats durant l'any per recollir diners específicament per a aquest país, que són programades per un equip específic dins de l'0rganització de l'església. Paral·lelament, hi ha empreses que col·laboren econòmicament amb aquests viatges solidaris, que no reben cap aportació de les institucions. Thomas va explicar que l'any que ve vol que l'acompanyin sis persones durant les seves tres setmanes de viatge per ajudar-lo i per apreciar sobre el terreny la important tasca que porta a terme la seva església.

El copastor de l'Església d'Elim de Girona va explicar que treballen amb leprosos (n'hi ha gairebé 300.000 al país que viuen absolutament abandonats), malalts de sida, cecs i persones transgère que són marginades per les seves famílies i també per les autoritats.

Durant aquests quatre anys, l'església evangèlica gironina ha col·laborat en la construcció de 13 esglésies i una escola bíblica, i ara mateix estan construint un orfenat, mentre que l'any passat van enviar 15 persones a fer missions i durant el 2020 esperen enviar-ne 30. No han calculat el nombre exacte de persones a les quals poden haver ajudat en aquests viatges, però de forma directa o indirecta se n'han beneficiat milers de persones.



Col·laboració de pastors locals

L'Església d'Elim de Girona treballa al sud de l'Índia amb la col·laboració de diversos pastors locals -que Sammy Thomas va conèixer a través de la seva mare, que també va viatjar molts anys a l'Índia per ajudar els més necessitats-, que són els que detecten les comunitats que més ajuda necessiten, i en aquest sentit el copastor va destacar que són moltes les esglésies de tot el món que porten la seva solidaritat a aquest país. Aquest pastors locals són els que faciliten molt la feina a la zona, ja que les autoritats de l'Índia veuen amb cert recel la tasca solidària dels estrangers.