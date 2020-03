L'hospital d'Olot obre una segona unitat per a pacients amb coronavirus

L'hospital d'Olot ha obert una segona unitat destinada a pacients ingressats amb covid-19 . A partir de demà, a més, es prohibiran les visites a traumatologia, ginecologia i parteres i s'establirà un sistema de comunicació perquè els pacients puguin parlar a diari amb les famílies. En l'àmbit organitzatiu, han obert una borsa de treball externa per a personal de neteja i bugaderia per tenir un equip de persones disponibles en cas que faci falta reforçar el servei durant l'episodi del coronavirus. Ara mateix no tenen manca de personal però volen estar preparats per si cal més endavant. Tampoc els falta material de protecció però estan oberts a rebre més donacions d'empreses.

Pel que fa a l'atenció primària a la Garrotxa, aquesta es fa al CAP Garrotxa, CAP Besalú, CAP Sant Joan les Fonts i CAP Sant Esteve d'en Bas. Al CL Sant Feliu de Pallerols s'hi concentra l'atenció pediàtrica de la Vall d'en Bas i Hostoles. En tots els CAP de la Garrotxa es fa l'atenció primària i pediàtrica urgent.

En relació a les dades de persones que han donat positiu per coronavirus, actualment hi ha dotze pacients ingressats a l'hospital, dues persones que estan a casa i dinou professionals de la sanitat que també estan seguint el protocol a domicili. La matinada de dissabte va morir un dels pacients ingressats. Des de l'hospital recorden que les xifres no s'ajusten a la realitat perquè el protocol actual limita les proves de coronavirus als professionals sanitaris i pacients que presentin una simptomatologia greu.