Mor el cardiòleg Eduard de Ribot

El doctor Eduard de Ribot i Mundet, que va ser cap de medicina interna de la Clínica Girona, va morir dissabte a l'edat de 73 anys després d'una llarga malaltia.

El doctor de Ribot va desenvolupar tota la seva carrera professional a la Clínica Girona, etapa que va durar 34 anys, des de 1974 fins a la seva jubilació, l'any 2008. Aquest fet va fer que fos una persona molt coneguda a la ciutat, i la seva qualitat humana com a metge va fer que fos un professional molt estimat. Els seus pacients en destacaven la cura que tenia de la gent, especialment dels més grans, a qui cuidava amb molta estima. Eduard de Ribot destacava per ser una persona entranyable i un doctor molt humà amb els seus pacients. Des de la mateixa clínica afirmen que «no era estrany veure'l un dissabte o diumenge treballant, no tenia horaris i estava a disposició dels pactients sempre que ho necessitessin». Aquesta qualitat feia que fos una persona molt estimada, tant pels pacients com pels companys de la plantilla de la Clínica Girona, per qui aquesta pèrdua ha estat un cop molt dur.

Membre honorífic del Col·legi Oficial de Metges de Girona, provenia d'una important família de metges, el seu pare, germans, cosins eren doctors, i inclús alguns dels seus fills han seguit la saga familiar.