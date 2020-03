Els Mossos detenen tres persones i imposen 178 denúncies a la província de Girona el cap de setmana per saltar-se el confinament

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones i han imposat 178 denúncies durant el cap de setmana per saltar-se el confinament a la Regió Policial de Girona.

Es tracta de les primeres detencions dels Mossos a Girona que surten a la llum a la demarcació.

Les dues primeres es van fer la nit de dissabte, poc abans de la mitjanit al carrer de Sant Mori, a Castelló d'Empúries. Concretament, van arrestar les dues persones no només per trencar el confinament sinó per atemptat contra els agents de l'autoritat.

Els agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses anaven pel carrer per vetllar pel compliment del decret de la crisi del coronavirus i van cridar l'atenció a dos homes que anaven tranquil·lament per la via pública. Els dos homes els van començar a insultar i cridar. Arran d'això van demanar suport a la Policia Local de Castelló d'Empúries.

Finalment, van detenir els dos homes: un home de 19 anys, d'origen magrebí. També un home de nacionalitat francesa de 37 anys, el quan igual que el seu company compten amb múltiples antecedents policials. La tercera detenció dels Mossos a les comarques gironines també es va produir per atemptat contra els agents de l'autoritat i en aquest cas, va ser diumenge.

El primer cap de setmana de confinament total s'ha caracteritzat per l'alt nombre de controls a les carreteres i entrades a poblacions on hi ha segones residències. Això ha acabat amb 178 denúncies per part dels Mossos d'Esquadra. D'aquestes, 95 es van fer el dissabte i la resta (83), ahir.

Cal recordar que els Mossos segueixen trobant-se amb situacions surrealistes igual que les policies locals que hi ha moments que no donen crèdit a les excuses que els dona la gent per evitar la sanció econòmica. D'altres, segueixen circulant per les carreteres de forma incorrecta i també, acaben amb una acta aixecada. Els serveis sexuals s'han emportat alguns titulars el cap de setmana. O també, uns joves que jugaven a golf tranquil·lament ahir a Santa Cristina d'Aro.



